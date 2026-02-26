Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι, αναμένεται η απόφαση για τις ποινές
ΕΛΛΑΔΑ
Ένοχοι κρίθηκαν οι Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιος, Γιάννη Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου – Για ποια αδικήματα καταδικάστηκαν

Βασιλική Κόκκαλη
Έπειτα από μαραθώνια αποδεικτική διαδικασία το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ανακοίνωσε σήμερα την ετυμηγορία του επί της ενοχής των τεσσάρων κατηγορούμενων της υπόθεσης των υποκλοπών.

Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενος όπως είχε προτείνει και ο εισαγγελέας της έδρας.

Με την απόφαση ένοχοι κρίθηκαν οι ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελίξ Μπίτζιος, Γιάννης Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

Μάλιστα το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, που πρότεινε για κάποιες πράξεις τη μετατροπή από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών προς τα πάνω.


Η διαδικασία συνεχίζεται και το δικαστήριο αποφασίζει για το θέμα των ελαφρυντικών και εν συνέχεια των ποινών.
