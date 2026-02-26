Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι, αναμένεται η απόφαση για τις ποινές
Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι, αναμένεται η απόφαση για τις ποινές
Ένοχοι κρίθηκαν οι Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιος, Γιάννη Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου – Για ποια αδικήματα καταδικάστηκαν
Έπειτα από μαραθώνια αποδεικτική διαδικασία το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας ανακοίνωσε σήμερα την ετυμηγορία του επί της ενοχής των τεσσάρων κατηγορούμενων της υπόθεσης των υποκλοπών.
Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενος όπως είχε προτείνει και ο εισαγγελέας της έδρας.
Με την απόφαση ένοχοι κρίθηκαν οι ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελίξ Μπίτζιος, Γιάννης Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.
Μάλιστα το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, που πρότεινε για κάποιες πράξεις τη μετατροπή από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών προς τα πάνω.
Η διαδικασία συνεχίζεται και το δικαστήριο αποφασίζει για το θέμα των ελαφρυντικών και εν συνέχεια των ποινών.
Συγκεκριμένα το δικαστήριο έκρινε ενόχους και τους τέσσερις κατηγορούμενος όπως είχε προτείνει και ο εισαγγελέας της έδρας.
Με την απόφαση ένοχοι κρίθηκαν οι ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελίξ Μπίτζιος, Γιάννης Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ' εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.
Μάλιστα το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, που πρότεινε για κάποιες πράξεις τη μετατροπή από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών προς τα πάνω.
Η διαδικασία συνεχίζεται και το δικαστήριο αποφασίζει για το θέμα των ελαφρυντικών και εν συνέχεια των ποινών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα