Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 11 αυτοκίνητα στον Άλιμο, την ακινητοποίησαν περίοικοι
Μεθυσμένη οδηγός τράκαρε 11 αυτοκίνητα στον Άλιμο, την ακινητοποίησαν περίοικοι
Έτρεχα παράλληλα με το όχημά της και της χτύπαγα το τζάμι για να σταματήσει και δεν σταμάταγε και έβαλα δύναμη, κατέβασα το παράθυρο και ουσιαστικά μπήκα από τη θέση του συνοδηγού και της έβγαλα το κλειδί από τη μίζα, είπε αυτόπτης μάρτυρας
Στιγμές πανικού εκτυλίχτηκαν στον Άλιμο το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας με μεθυσμένη οδηγό να τρακάρει με 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα και περίοικους να την ακινητοποιούν. Η 60χρονη συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
Σύμφωνα με το MEGA, το αλκοτέστ που έχει πλέον όριο 0,25 στην πρώτη μέτρηση ήταν 0,85 και στη δεύτερη 0,70. Κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες που είδαν τα αυτοκίνητά τους με ζημιές έτρεξαν να σταματήσουν την οδηγό και κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν. Μάλιστα, σε βίντεο που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό απεικονίζεται η στιγμή που η οδηγός τρακάρει με δύο οχήματα και οι κάτοικοι της φωνάζουν.
«Εμείς ήμασταν στο σπίτι του φίλου μας, στο ισόγειο έξω και τρώγαμε στην αυλή. Ακούμε ένα αμάξι ότι έρχεται με καρφωμένη πρώτη, ότι για κάποιο λόγο δεν βάζει δευτέρα, έκανε πάρα πολύ θόρυβο και κοιτάζω για να δω τι αυτοκίνητο είναι αυτό. Μετά άρχισα και άκουγα τα “μπαμ” όπως έβρισκε στα επόμενα αυτοκίνητα και έρχεται μετωπικά με ένα πιο μικρό και εκεί καθυστερεί λίγο, κάνει όπισθεν. Τρέχει ο άνδρας μου να την πιάσει, ξαναέρχεται μετωπική με ένα, την κυνηγάει, εν κατακλείδι στο επόμενο στενό σταμάτησε», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA.
«Επειδή πέρασε STOP θα μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο που ευτυχώς δεν έγινε. Τα αρχικά τα παίρνει στο πλάι όλα και μετά καταλήγει να έρχεται πλαγιομετωπικά με ένα, κάνει λίγο όπισθεν να φύγει, ξαναβρίσκει ένα άλλο πλαγιομετωπικά. Οπότε έκανε πλαγιομετωπικά και όλα τα άλλα τα πήρε στο πλάι», συμπλήρωσε.
«Μας είπε “έχω χάσει τη μάνα μου, λυπηθείτε με”. Ήταν σίγουρα μεθυσμένη, πάρα πολύ μεθυσμένη. Μύριζε πάρα πολύ. Την ακινητοποίησαν πριν βγει στον κεντρικό δρόμο της πήραν τα κλειδιά, αυτή ούτε που κατάλαβε ότι της τα πήρα. Μετά έψαχνε πόρτα, πόρτα που είναι τα κλειδιά να φύγει. Παίρνει την τσάντα της να φύγει και εκεί κάπως δεν την αφήσαμε να φύγει, είπε αυτόπτης μάρτυρας. «Ήρθε έξω από εκεί που έκανε τις ζημιές γιατί δεν το πίστευε, την πήγαμε να τα δει. Έλεγε “σιγά, τι έκανα; Γιατί φωνάζετε;”. “Έλα” της λέει “να σου δείξουμε τι έκανες” και της δείξαμε ένα-ένα τα αυτοκίνητα», ανέφερε.
Ο περίοικος που την σταμάτησε είπε πως μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο από τη θέση του συνοδηγού και έβγαλε το κλειδί: «Πήγε να το σκάσει πεζή ουσιαστικά. Εγώ την σταμάτησα, έτρεχα παράλληλα με το όχημά της και της χτύπαγα το τζάμι για να σταματήσει και δεν σταμάταγε και έβαλα δύναμη, κατέβασα το παράθυρο και ουσιαστικά μπήκα από τη θέση του συνοδηγού και της έβγαλα το κλειδί από τη μίζα».
«Ξαφνικά ακούσαμε “μπαμ, μπαμ” νομίζαμε ότι είναι κάποιο μηχανάκι και μετά καταλάβαμε τι γινόταν γιατί η κυρία τράκαρε. Μετά τράκαρε άσχημα ένα αυτοκίνητο το έστειλε τρία μέτρα πίσω και μετά τράκαρε και το άλλο. Μετά ήθελε να φύγει αλλά τρέξαμε και την προλάβαμε», ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.
Σύμφωνα με το MEGA, το αλκοτέστ που έχει πλέον όριο 0,25 στην πρώτη μέτρηση ήταν 0,85 και στη δεύτερη 0,70. Κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες που είδαν τα αυτοκίνητά τους με ζημιές έτρεξαν να σταματήσουν την οδηγό και κατάφεραν να την ακινητοποιήσουν. Μάλιστα, σε βίντεο που προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό απεικονίζεται η στιγμή που η οδηγός τρακάρει με δύο οχήματα και οι κάτοικοι της φωνάζουν.
«Εμείς ήμασταν στο σπίτι του φίλου μας, στο ισόγειο έξω και τρώγαμε στην αυλή. Ακούμε ένα αμάξι ότι έρχεται με καρφωμένη πρώτη, ότι για κάποιο λόγο δεν βάζει δευτέρα, έκανε πάρα πολύ θόρυβο και κοιτάζω για να δω τι αυτοκίνητο είναι αυτό. Μετά άρχισα και άκουγα τα “μπαμ” όπως έβρισκε στα επόμενα αυτοκίνητα και έρχεται μετωπικά με ένα πιο μικρό και εκεί καθυστερεί λίγο, κάνει όπισθεν. Τρέχει ο άνδρας μου να την πιάσει, ξαναέρχεται μετωπική με ένα, την κυνηγάει, εν κατακλείδι στο επόμενο στενό σταμάτησε», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο MEGA.
«Επειδή πέρασε STOP θα μπορούσε να γίνει κάτι χειρότερο που ευτυχώς δεν έγινε. Τα αρχικά τα παίρνει στο πλάι όλα και μετά καταλήγει να έρχεται πλαγιομετωπικά με ένα, κάνει λίγο όπισθεν να φύγει, ξαναβρίσκει ένα άλλο πλαγιομετωπικά. Οπότε έκανε πλαγιομετωπικά και όλα τα άλλα τα πήρε στο πλάι», συμπλήρωσε.
«Μας είπε “έχω χάσει τη μάνα μου, λυπηθείτε με”. Ήταν σίγουρα μεθυσμένη, πάρα πολύ μεθυσμένη. Μύριζε πάρα πολύ. Την ακινητοποίησαν πριν βγει στον κεντρικό δρόμο της πήραν τα κλειδιά, αυτή ούτε που κατάλαβε ότι της τα πήρα. Μετά έψαχνε πόρτα, πόρτα που είναι τα κλειδιά να φύγει. Παίρνει την τσάντα της να φύγει και εκεί κάπως δεν την αφήσαμε να φύγει, είπε αυτόπτης μάρτυρας. «Ήρθε έξω από εκεί που έκανε τις ζημιές γιατί δεν το πίστευε, την πήγαμε να τα δει. Έλεγε “σιγά, τι έκανα; Γιατί φωνάζετε;”. “Έλα” της λέει “να σου δείξουμε τι έκανες” και της δείξαμε ένα-ένα τα αυτοκίνητα», ανέφερε.
«Έχω χάσει τη μάνα μου, λυπηθείτε με»
Ο περίοικος που την σταμάτησε είπε πως μπήκε μέσα στο αυτοκίνητο από τη θέση του συνοδηγού και έβγαλε το κλειδί: «Πήγε να το σκάσει πεζή ουσιαστικά. Εγώ την σταμάτησα, έτρεχα παράλληλα με το όχημά της και της χτύπαγα το τζάμι για να σταματήσει και δεν σταμάταγε και έβαλα δύναμη, κατέβασα το παράθυρο και ουσιαστικά μπήκα από τη θέση του συνοδηγού και της έβγαλα το κλειδί από τη μίζα».
«Ξαφνικά ακούσαμε “μπαμ, μπαμ” νομίζαμε ότι είναι κάποιο μηχανάκι και μετά καταλάβαμε τι γινόταν γιατί η κυρία τράκαρε. Μετά τράκαρε άσχημα ένα αυτοκίνητο το έστειλε τρία μέτρα πίσω και μετά τράκαρε και το άλλο. Μετά ήθελε να φύγει αλλά τρέξαμε και την προλάβαμε», ανέφερε άλλος αυτόπτης μάρτυρας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα