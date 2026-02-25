Αναβλήθηκε για τον Μάρτιο η δίκη του 72χρονου μάνατζερ μοντέλων που αγνόησε σήμα των αστυνομικών
Αναβλήθηκε για τον Μάρτιο η δίκη του 72χρονου μάνατζερ μοντέλων που αγνόησε σήμα των αστυνομικών

Το δικαστήριο ήρε την κράτηση του κατηγορούμενου, ο οποίος και θα αφεθεί ελεύθερος

Βασιλική Κόκκαλη
Την αναβολή της δίκης του γνωστού μάνατζερ μοντέλων για τις 6 Μαρτίου 2026 αποφάσισε σήμερα το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Ο 72χρονος άνδρας επρόκειτο να δικαστεί για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση αλλά η εκδίκαση της υπόθεσής του αναβλήθηκε προκειμένου να προσέλθουν στο ακροατήριο για να καταθέσουν οι αστυνομικοί που καταδίωξαν τον μάνατζερ στην περιοχή της Κηφησιάς όταν εκείνος δεν σταμάτησε σε σήμα τους για έλεγχο.

Το δικαστήριο ήρε την κράτηση του κατηγορούμενου, ο οποίος και θα αφεθεί ελεύθερος.
