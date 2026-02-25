Φλωρίδης: Αν κάποιες εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, θα πάμε σε εργαστήρια του εξωτερικού
Φλωρίδης: Αν κάποιες εξετάσεις στις σορούς των θυμάτων των Τεμπών δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα, θα πάμε σε εργαστήρια του εξωτερικού
Δεν εμποδίζεται κανένας, όλα θα γίνουν μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης
Τα βήματα που θα ακολουθηθούν προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα εκταφών και τοξικολογικών εξετάσεων που έχουν καταθέσει συγγενείς θυμάτων του του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών περιέγραψε στη Βουλή ο Γιώργος Φλωρίδης εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη του στην αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία που έχει αναλάβει την υπόθεση.
«Η εισαγγελία Λάρισας έδωσε εντολή προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτή είναι η πρώτη εντολή της εισαγγελίας. Η δεύτερη εντολή είναι να κληθούν όλοι οι συγγενείς και να ερωτηθούν αν θέλουν να γίνουν οι εκταφές. Οι 48 από τις 57 δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν. Οι 9 δήλωσαν αρχικά ότι το θέλουν αλλά στην συνέχεια 4 οικογένειες απέσυραν το αίτημα τους» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Και πρόσθεσε: «Η συνέχεια όπως την προβλέπει ο νόμος έχει ως εξής: οι δικαστικές αρχές ορίζουν ιατροδικαστές - πραγματογνώμονες οι οποίοι σε συνεννόηση με τους συγγενείς ορίζουν τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Απευθύνονται στα εργαστήρια της Ελλάδας προκειμένου να απαντήσουν ποιες από τις εξετάσεις μπορούν να κάνουν. Επόμενο βήμα είναι αν τα ελληνικά εργαστήρια, πανεπιστημιακά κρατικά κλπ απαντήσουν ότι κάποιες από αυτές δεν μπορούν να τις κάνουν τότε ζητείται η συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων του εξωτερικού. Αυτό έγινε από τον ανακριτή όταν υλικά - δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας - εστάλησαν σε εργαστήρια του Λονδίνου και της Ιταλίας προκειμένου να διαπιστωθούν κάποια ζητήματα που ο ανακριτής έθετε. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν με τα νομοθετημένα βήματα ενός συστήματος δικαίου που ικανοποιεί τα δικαιώματα των συγγενών με συγκεκριμένο τρόπο. Κατα συνέπεια για το επίμαχο θέμα αν τα ελληνικά εργαστήρια πουν ότι κάποιες εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν θα ερευνηθεί ποια από τα εργαστήρια εξωτερικού μπορούν να τις κάνουν και τα πράγματα θα οδηγηθούν εκεί. Δεν εμποδίζεται κανένας, όλα θα γίνουν μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία».
Παράλληλα ο κ. Φλωρίδης απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος νωρίτερα κάλεσε τον υπουργό να προβεί σε πολιτική δήλωση - δέσμευση ότι θα ικανοποιηθεί κάθε αίτημα από την πλευρά των συγγενών είπε: «Προσπάθησα να περιγράψω τη διαδικασία με σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αν τη σεβόμαστε πρέπει να το αποδεικνύουμε στην πράξη. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με πολιτικές δηλώσεις. Περιέγραψα πώς ξεκίνησε η διαδικασία, ποια είναι η εντολή της εισαγγελίας και ποια είναι η πορεία που θα ακολουθηθεί».
«Η εισαγγελία Λάρισας έδωσε εντολή προς τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές να διενεργηθούν πλήρεις βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτή είναι η πρώτη εντολή της εισαγγελίας. Η δεύτερη εντολή είναι να κληθούν όλοι οι συγγενείς και να ερωτηθούν αν θέλουν να γίνουν οι εκταφές. Οι 48 από τις 57 δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν. Οι 9 δήλωσαν αρχικά ότι το θέλουν αλλά στην συνέχεια 4 οικογένειες απέσυραν το αίτημα τους» ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Και πρόσθεσε: «Η συνέχεια όπως την προβλέπει ο νόμος έχει ως εξής: οι δικαστικές αρχές ορίζουν ιατροδικαστές - πραγματογνώμονες οι οποίοι σε συνεννόηση με τους συγγενείς ορίζουν τις εξετάσεις που πρέπει να γίνουν. Απευθύνονται στα εργαστήρια της Ελλάδας προκειμένου να απαντήσουν ποιες από τις εξετάσεις μπορούν να κάνουν. Επόμενο βήμα είναι αν τα ελληνικά εργαστήρια, πανεπιστημιακά κρατικά κλπ απαντήσουν ότι κάποιες από αυτές δεν μπορούν να τις κάνουν τότε ζητείται η συνδρομή πιστοποιημένων εργαστηρίων του εξωτερικού. Αυτό έγινε από τον ανακριτή όταν υλικά - δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας - εστάλησαν σε εργαστήρια του Λονδίνου και της Ιταλίας προκειμένου να διαπιστωθούν κάποια ζητήματα που ο ανακριτής έθετε. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν με τα νομοθετημένα βήματα ενός συστήματος δικαίου που ικανοποιεί τα δικαιώματα των συγγενών με συγκεκριμένο τρόπο. Κατα συνέπεια για το επίμαχο θέμα αν τα ελληνικά εργαστήρια πουν ότι κάποιες εξετάσεις δεν μπορούν να γίνουν θα ερευνηθεί ποια από τα εργαστήρια εξωτερικού μπορούν να τις κάνουν και τα πράγματα θα οδηγηθούν εκεί. Δεν εμποδίζεται κανένας, όλα θα γίνουν μέσα στο πλαίσιο που ορίζει η νομοθεσία».
Παράλληλα ο κ. Φλωρίδης απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος νωρίτερα κάλεσε τον υπουργό να προβεί σε πολιτική δήλωση - δέσμευση ότι θα ικανοποιηθεί κάθε αίτημα από την πλευρά των συγγενών είπε: «Προσπάθησα να περιγράψω τη διαδικασία με σεβασμό στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αν τη σεβόμαστε πρέπει να το αποδεικνύουμε στην πράξη. Η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με πολιτικές δηλώσεις. Περιέγραψα πώς ξεκίνησε η διαδικασία, ποια είναι η εντολή της εισαγγελίας και ποια είναι η πορεία που θα ακολουθηθεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα