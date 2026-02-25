Φλωρίδης: Υπάρχει νομικό πλαίσιο για το εξωτερικό αν τα ελληνικά εργαστήρια δηλώσουν αδυναμία διεξαγωγής εξετάσεων μετά τις εκταφές για τα Τέμπη