Φλωρίδης: Υπάρχει νομικό πλαίσιο για το εξωτερικό αν τα ελληνικά εργαστήρια δηλώσουν αδυναμία διεξαγωγής εξετάσεων μετά τις εκταφές για τα Τέμπη
Κατήγγειλε την τακτική ορισμένων ότι «πρέπει να αμφισβητείται διαρκώς η θεσμική λειτουργία της δικαιοσύνης, να αμφισβητείται, να τραμπουκίζονται οι δικαστές και να δημιουργείται αφόρητο κλίμα τοξικότητας»
Σε ανάλυση της διαδικασίας που όρισε η δικαιοσύνη και το δικαιικό σύστημα για τις εκταφές των σορών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης διευκρινίζοντας ότι υπάρχει πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα εξετάσεων στο εξωτερικό σε περίπτωση που τα ελληνικά εργαστήρια δηλώσουν αδυναμία διεξαγωγής τους.
«Η δικαιοσύνη βρήκε νόμιμο τρόπο για να προχωρήσει η διαδικασία των εκταφών. Από τους 57 συγγενείς που έχουν δικαίωμα, οι 52 δεν επιθυμούν εκταφή. Η εισαγγελία ζήτησε πλήρεις τοξικολογικές και βιοχημικές εξετάσεις. Η συνέχεια ποια είναι; Ορίζονται ιατροδικαστές πραγματογνώμονες και οι συγγενείς μπορούν να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους. Ο ιατροδικαστής ορίζει τα εργαστήρια. Αν τα εργαστήρια πουν ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε ένα μέρος των εξετάσεων τότε με την ίδια διαδικασία αναζητούνται μέσω διεθνούς διαδικασίας διεθνή εργαστήρια» είπε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.
«Δεν υπάρχει κάτι στο δικαιικό σύστημα που να μην προβλέπεται. Εδώ μετάξύ άλλων υποβλήθηκε αίτημα να πάρουν τα αποτελέσματα των εκταφών ιδιώτες και να τα πάνε όπου θέλουν. Αυτό όχι μόνο δεν μπορεί να γίνει δεκτό και οδηγεί σε άγνωστες διαδικασίες» πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.
Όπως είπε, επίσης, «επιχειρήθηκε ένας εκβιασμός της δικαιοσύνης από μια απεργία πείνας για να ανοίξει ξανά η ανάκριση για την τραγωδία των Τεμπών που είχε κλείσει. Αν άνοιγε ξανά η ανάκριση για τις εκταφές, η ανάκριση δεν θα έληγε ποτέ και τότε θα είχαμε εξέγερση των συγγενών. Η δικαιοσύνη δεν υπέκυψε στον εκβιασμό αν και πολλοί της ζητούσαν να το κάνει. Η τακτική αυτών είναι ότι πρέπει να αμφισβητείται διαρκώς η θεσμική λειτουργία της δικαιοσύνης, να αμφισβητείται, να τραμπουκίζονται οι δικαστές και να δημιουργείται αφόρητο κλίμα τοξικότητας»
