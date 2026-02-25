Δεν κρατούσα όπλο, πήγα εκεί για να βοηθήσω, λέει ο 48χρονος αγροτοκτηνοτρόφος για το μακελειό στα Βορίζια

Σε βίντεο ο κατηγορούμενος καταγράφηκε να βρίσκεται σε ύψωμα πάνω από το σημείο όπου εκτυλίχθηκε η συμπλοκή και πιο συγκεκριμένα πίσω από αυλότοιχο, πάνω στον οποίο βρισκόταν το δεύτερο άτομο, ο 43χρονος συγγενής του που κρατούσε το καλάσνικοφ