Τι προκάλεσε τη νέα ένταση στα Βορίζια - Στον Εισαγγελέα Ηρακλείου η μητέρα του Φανούρη Καργάκη

Στονβρίσκεται αυτή την ώρα η μητέρα του 39χρονουαπό τα Βορίζια , στο πλαίσιο νέου επεισοδίου που καταγράφεται στο χωριό , το οποίο εξακολουθεί να ζει στη σκιά του αιματηρού περιστατικού της 1ης Νοεμβρίου.Οι σχέσεις μεταξύ των, με το «κλίμα σιωπής» που είχε επιβληθεί τους προηγούμενους μήνες να σπάει, καθώς οιΣύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η– η οποία είχε τραυματιστεί στο χέρι κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών –στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού σε βάρος των γονέων του. Η μήνυση αφορά τατηςΑκολούθησε η σύλληψη και των δύο γονέων του 39χρονου , ωστόσο ο, καθώς έχει διαγνωστεί με γρίπη και παρουσιάζει χαμηλό κορεσμό οξυγόνου.Ωςφέρεται, σύμφωνα με την καταγγελία, το γεγονός ότι, με τους γονείς του Φανούρη να της απευθύνουν – όπως υποστηρίζει – ύβρεις και απειλές.Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι, παρά το γεγονός ότι, το. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με πληροφορίες,Παρά τις προσπάθειες κατοίκων της περιοχής να διατηρηθούν χαμηλοί τόνοι και να αποφευχθούν νέες εντάσεις, οι συναντήσεις μελών των δύο οικογενειών στα στενά του χωριού ή στα καφενεία συνεχίζουν να πυροδοτούν αντιπαραθέσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η πληγή που άνοιξε το αιματοκύλισμα παραμένει ανοιχτή.Σύμφωνα με, η ίδια δίνει τη δική της εκδοχή για το πώς, που οδήγησεσοβαρέςκαιαπό τις αρχές.Όπως αναφέρει, τη μήνυση υπέβαλαν η«Ήρθαν η μάνα του φονιά και η αδερφή της σκοτωμένης, που είναι κι αυτή μάνα ενός από τους φονιάδες του Στιβακτάκη, και πέρασαν έξω από το σπίτι της μάνας μου. Η μάνα μου τους είπε “τι δουλειά έχετε να περνάτε από εδώ; Μου φάγατε το παιδί και είστε στα πόδια μου”», αναφέρει.Σύμφωνα με την καταγγελία της, η αντίδραση που ακολούθησε ήταν σοκαριστική: «Της απάντησαν “θα φάμε κι άλλους” και γελούσαν. Από εκεί ξεκίνησε η ένταση».Η κόρη της συλληφθείσας θέτει ευθέως ερωτήματα για τη στάση των αρχών: «Αφού δεν πήγαν σήμερα στο δικαστήριο, γιατί δεν τους έκαναν βίαιη προσαγωγή; Γιατί άφησαν μόνο τη μάνα μου μέσα;».

Παράλληλα, εκφράζει έντονη ανησυχία για την κατάσταση της υγείας της μητέρας της: «Η μάνα μου αυτή τη στιγμή κινδυνεύει. Η καρδιά της, η πίεσή της ανεβαίνει, λιποθυμάει».



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ιατροδικαστική έκθεση, η οποία –όπως τονίζεται– βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών:

«Η ιατροδικαστική έκθεση βγήκε. Η γυναίκα είναι σκοτωμένη από κάτω προς τα πάνω, σε όρθια θέση. Άρα ποιος τη σκότωσε; Ο αδερφός μου ή ο κουνιάδος μου, που ήταν από πάνω;».



Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται: «Υπάρχουν 17 οπές από πυροβόλο όπλο, 34 διαμπερή τραύματα και 3 από κυνηγετικό».



Η μαρτυρία καταλήγει με έκκληση για ίση μεταχείριση και απόδοση ευθυνών: «Δεν μπορεί οι μητέρες των φονιάδων να κάνουν μηνύσεις και η μάνα μου, που έχασε το παιδί της, να κρατείται και να κινδυνεύει η ζωή της».