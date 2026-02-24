Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Ναύπλιο: Έκαψαν ομοίωμα του Τραμπ στο καρναβάλι
Αντιδράσεις για το αποκριάτικο δρώμενο και παρέμβαση από το ελληνικό παράρτημα των Republicans Overseas με αιχμές κατά της δημοτικής αρχής
Ομοίωμα του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάηκε κατά τη διάρκεια των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Ναύπλιο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
Το δρώμενο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του καρναβαλιού που διοργάνωσε ο Δήμος Ναυπλιέων και πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό σημείο της πόλης. Η καύση του ομοιώματος καταγράφηκε σε βίντεο και φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας συζητήσεις.
Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται ο δήμαρχος Ναυπλιέων, Δημήτρης Ορφανός, με επικριτές να αποδίδουν στη δημοτική αρχή την ευθύνη για την επιλογή του συγκεκριμένου δρώμενου.
Παρέμβαση για το θέμα έκανε και το ελληνικό παράρτημα της οργάνωσης Republicans Overseas – Hellenic Chapter, το οποίο σε δελτίο τύπου του κάνει λόγο για προσβολή προς τις ΗΠΑ και τον εκλεγμένο Πρόεδρό τους. Μάλιστα, προαναγγέλλει ότι θα ζητήσει από τις αρμόδιες αμερικανικές αρχές την έκδοση ταξιδιωτικής οδηγίας για το Ναύπλιο, καθώς και την επανεξέταση εμπορικών ρυθμίσεων που αφορούν προϊόντα της περιοχής.
Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από τον δήμαρχο ή από την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.
