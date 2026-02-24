Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Συλλήψεις για μεταφορά παράνομων μεταναστών στον Έβρο
Οι διακινητές συνελήφθησαν για μεταφορά 11 μη νόμιμων μεταναστών
Τρεις αλλοδαποί διακινητές συνελήφθησαν την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου σε περιοχές του Έβρου, κατηγορούμενοι για προώθηση μη νόμιμων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, σε δύο διαφορετικές υποθέσεις.
Στην πρώτη υπόθεση, το πρωί της Κυριακής σε επαρχιακή οδό του Έβρου, αστυνομικοί του Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεταξάδων συνέλαβαν έναν από τους διακινητές. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο συλληφθείς οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας επτά παράνομους μετανάστες.
Στην δεύτερη υπόθεση, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, σε αγροτική περιοχή, αστυνομικοί του Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας προχώρησαν στη σύλληψη των άλλων δύο διακινητών.
Οι δύο κατηγορούμενοι, επιβαίνοντες σε Ι.Χ.Ε. όχημα, φέρονται να μετέφεραν παράνομα στην ενδοχώρα τέσσερις (4) μη νόμιμους μετανάστες. Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν τα δύο οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις μεταφορές, καθώς και κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ορεστιάδας. Την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις διενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου και Ορεστιάδας.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
