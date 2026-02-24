Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
Hellenic Train: Δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια των τρένων το Σάββατο λόγω 24ωρης απεργίας
Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας
Η Hellenic Train έκανε γνωστό ότι δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια των τρένων το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της 24ωρης απεργίας.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω της 24ωρης απεργίας, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο σε όλο το δίκτυο.
