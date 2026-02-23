Σύλληψη αλλοδαπού στη Σάμο για πλαστογραφία και παράνομη κατοχή εγγράφων
ΕΛΛΑΔΑ
Σάμος πλαστογραφία Λιμενικό Σώμα

Σύλληψη αλλοδαπού στη Σάμο για πλαστογραφία και παράνομη κατοχή εγγράφων

Επιχείρησε να αναχωρήσει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και καταγραφής του από την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου

Στη σύλληψη ενός 37χρονου από την Υεμένη για πλαστογραφία προχώρησαν το απόγευμα της Κυριακής στελέχη της Λιμενικής Αρχής Σάμου στο λιμάνι στο Καρλόβασι. 

Σύμφωνα με την προανάκριση, οι Λιμενικοί αξιοποίησαν πληροφορίες και διενήργησαν έλεγχο πριν τον απόπλου επιβατηγού πλοίου με προορισμό τον Πειραιά. Ο 37χρονος έδειξε το πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο που ανήκε σε άλλο πρόσωπο. Παράλληλα, επιχειρούσε να αναχωρήσει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης και καταγραφής του από την Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Σάμου.

Σε έλεγχο των αποσκευών του εντοπίστηκαν τρία δελτία αιτούντος άσυλο τρίτων προσώπων και ένα πλαστογραφημένο δελτίο αιτούντος άσυλο, με σκοπό τη μεταφορά τους σε παράνομο εργαστήριο στην Αθήνα για περαιτέρω αλλοίωση και παράνομη χρήση. Κατασχέθηκαν τα δύο πλαστά δελτία και τα τρία δελτία τρίτων προσώπων.

Ο άνδρας κατηγορείται για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου άλλου προσώπου και απόπειρα παραβίασης όρων διαμονής.

Η υπόθεση εξετάζεται από το Λιμεναρχείο Σάμου, που διενεργεί την προανάκριση.

