Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός
Νέα Φιλαδέλφεια ΑΕΚ Λεβαδειακός Ακρωτηριασμός

Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

Ο 23χρονος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη

Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός
Ένας 23χρονος φίλαθλος τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Κυριακή (23/2) στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακός.

O νεαρός, συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς μετά το τέλος του αγώνα έξω από το γήπεδο, άναψε φωτοβολίδα, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, ο οποίος οδήγησε σε ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου.

Ο 23χρονος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.
