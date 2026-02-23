Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός
Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος οπαδός που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός
Ο 23χρονος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη
Ένας 23χρονος φίλαθλος τραυματίστηκε σοβαρά το βράδυ της Κυριακή (23/2) στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακός.
O νεαρός, συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς μετά το τέλος του αγώνα έξω από το γήπεδο, άναψε φωτοβολίδα, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, ο οποίος οδήγησε σε ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου.
Ο 23χρονος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.
O νεαρός, συμμετέχοντας στους πανηγυρισμούς μετά το τέλος του αγώνα έξω από το γήπεδο, άναψε φωτοβολίδα, με αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, ο οποίος οδήγησε σε ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου.
Ο 23χρονος διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη από τις αρχές. Κατόπιν εντολής εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα