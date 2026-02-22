Χαστούκιζε τη μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ που τον κατήγγειλε για σεξουαλική κακοποίηση ο 64χρονος στην Κυψέλη, βίντεο ντοκουμέντο
Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 64χρονου που μητέρα 25χρονης ΑμεΑ κατήγγειλε για βιασμό στο σπίτι της οικογένειας στην Κυψέλη.
Η μητέρα της 25χρονης Κατερίνα Μπεκιάρη, περιέγραψε πως όταν μπήκε στο σπίτι «είδα αυτόν ξαπλωμένο πάνω στο παιδί μου» και στη συνέχεια «βουτάω ένα τεράστιο τηγάνι, του το κοπανάω στο κεφάλι». «Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το παιδί δεν πειράχτηκε αλλά δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Είναι αυτό που λένε, ο κοντινότερός σου άνθρωπος είναι ο χειρότερος εχθρός», ανέφερε η κυρία Μπεκιάρη.
Στο MEGA προβλήθηκαν ντοκουμέντα από κάμερα ασφαλείας του σπιτιού. Σε αυτές απεικονίζεται ο φερόμενος ως δράστης να ανοίγει με κλειδιά την εξώπορτα του διαμερίσματος και να μπαίνει στο εσωτερικό. Στη συνέχεια φαίνεται η πάλη μεταξύ του δράστη και της μητέρας, με τους δύο να καταλήγουν στο πάτωμα και τον 64χρονου να σηκώνεται και να χτυπά τη γυναίκα. Η μητέρα σηκώθηκε και όπως φαίνεται στα πλάνα την χαστουκίζει επανειλημμένα.
Γειτόνισσα του 64χρονου κατήγγειλε στο MEGA: «ήρθε η κοπέλα, η κόρη και μου έλεγε ότι επιχείρησε να τη βιάσει. Μου έλεγε ότι πήγε να τη βιάσει ο πατέρας της, εγώ όμως δεν το πίστεψα. Εγώ τον (…) τον ξέρω πάνω από 30 χρόνια. Τον είδα μία μέρα που έφερνε ένα ανάπηρο κοριτσάκι, το έφερε με το καρότσι και του λέω “ρε (…) πού το πας το κορίτσι”. Έμενε όμως εδώ αυτός τότε, εδώ σε αυτό το σπίτι, δεν είχαν φύγει ακόμα και μου λέει “πάω να την κάνω μπάνιο γιατί τους έχουν κόψει το νερό”. Και την ανέβαζε πραγματικά με το καροτσάκι επάνω μου έκανε εντύπωση».
Όπως είχε γράψει το protothema.gr, ο 64χρονος γνωρίστηκε με τη μητέρα της 25χρονης στο συσσίτιο της εκκλησίας. Υπενθυμίζεται πως η μητέρα κατήγγειλε πως διαπίστωσε το περιστατικό μέσω καμερών που υπήρχαν μέσα στο σπίτι. Είδε την κόρη της να κλαίει, επέστρεψε στο σπίτι και κυνήγησε τον 64χρονο.Δείτε βίντεο από την επέμβαση της Αστυνομίας και την άφιξη του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ:
