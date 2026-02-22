Μεγάλες ουρές για παραδοσιακό χαλβά στη Παλαιά Κοκκινιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Πρόκειται για τον «Κρητικό», ένα κατάστημα που λειτουργεί εδώ και 132 χρόνια





Το μεσημέρι της Κυριακής (22/2) δεκάδες άτομα σχημάτισαν μεγάλη ουρά στη Παλαιά











Παραδοσιακός χαλβάς 132 χρόνων Πρόκειται για τον χαλβά του «Κρητικού», ένα κατάστημα που λειτουργεί εδώ και 132 χρόνια. Η χαλβαδοποιία Κρητικός ξεκινά το 1894 στη Μικρά Ασία. Τότε ο Εμμανουήλ Κρητικός, για βιοποριστικούς λόγους, αναγκάζεται να αφήσει τα γράμματα κατά μέρος και να μάθει την τέχνη του χειροποίητου χαλβά, δουλεύοντας σε ένα μεγάλο εργοστάσιο της εποχής.



Ένα από τα παιδιά του, ο Δημήτρης ήδη από την ηλικία των δέκα ετών έχωνε τα χέρια του μέσα στις μεταλλικές λεκάνες με το ταχίνι και την καραμέλα για να ζυμώσει.



Έμαθε την τέχνη γρήγορα, την αγάπησε και, όταν ήρθε η ώρα, δίδαξε και αυτός με τη σειρά του στα δικά του παιδιά, τον τρόπο που φτιάχνεται ο χειροποίητος χαλβάς, τα μυστικά του αλλά και τον σεβασμό που αξίζει ο κόπος και το προϊόν τους.



Καθώς η Καθαρά Δευτέρα πλησιάζει όλο και περισσότεροι προετοιμάζονται για το καθιερωμένο τραπέζι και προμηθεύονται τα απαραίτητα προϊόντα. Ένα πράγμα που δεν μπορεί να λείπει από το αυριανό τραπέζι ειναι ο χαλβάς Το μεσημέρι της Κυριακής (22/2) δεκάδες άτομα σχημάτισαν μεγάλη ουρά στη Παλαιά Κοκκινιά προκειμένου να αγοράσουν τον παραδοσιακό χαλβά.Πολλά άτομα φαίνεται να περιμένουν στο πεζοδρόμιο καρτερικά για μία ευκαιρία να γευτούν αυτό το παραδοσιακό γλυκό από ένα κατάστημα που χρονολογείται από το 1894.



Εξήντα χρόνια ζύμωνε ο κύριος Δημήτρης και σήμερα πια την διοίκηση και την παρασκευή έχει αναλάβει η τρίτη γενιά, ο γιός του Μανώλης, ο οποίος ζυμώνει περίπου 850 κιλά χαλβά την ημέρα, ενώ η αδελφή του Ειρήνη έχει αναλάβει τα οικονομικά και τη διαχείριση. Μαζί τους και η τέταρτη γενιά, ο γιός του Μανώλη που ακολουθεί την πεπατημένη για να συνεχίσει την ιστορία που άρχισε πριν 132 χρόνια.



Εξακολουθούν να φτιάχνουν χειροποίητο χαλβά, λουκούμια και είδη με βάση το ταχίνι. Ο χαλβάς μοσχομυρίζει σουσάμι, είναι εύθρυπτος και ξινούτσικος, με μπόλικα καβουρδισμένα αμύγδαλα. Το καβούρδισμα είναι έντονο ενώ η βανίλια διακριτική. Στη γεύση με σοκολάτα, το κακάο διακριτικό και το αμύγδαλο πολύ καλό.



Εκτός του εργαστηρίου στη Παλιά Κοκκινιά, το χαλβά του Κρητικού τον βρίσκουμε σε φούρνους και σε πολλά παντοπωλεία στην κεντρική αγορά της Αθήνας. Το ταχίνι του διατίθεται και σε κάποια καταστήματα σουπερμάρκετ.