Ακριβότερο φέτος το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας, αυξήσεις έως 30%

Θαλασσινά, λαγάνα και χαλβάς έχουν και φέτος την τιμητική τους στο τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Ωστόσο, οι αυξημένες τιμές σε αρκετά σαρακοστιανά εδέσματα οδηγούν τους καταναλωτές σε πιο «συγκρατημένες» αγορές και μικρότερες ποσότητες, καθώς –όπως δηλώνουν– «όλα τα είδη έχουν ανέβει» και πλέον ψωνίζουν «με λίγα και από όλα». Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων οι αυξήσεις εκτιμώνται ακόμη και στο 20%–30%, με βασική αιτία τη μειωμένη προσφορά και το αυξημένο κόστος εισαγωγών.
Οι αυξήσεις ανά προϊόν
Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή:
Χταπόδι: αύξηση έως 15%
Καλαμάρια: αύξηση περίπου 8%
Γαρίδες: άνοδος περίπου 5%
Σουπιές, λαγάνα και παραδοσιακός χαλβάς: παραμένουν σταθερά
Οι ανατιμήσεις σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια αποδίδονται κυρίως στη μειωμένη προσφορά, που επηρεάζει τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές.
Ενδεικτικές τιμές στην αγορά
Οι διαφορές τιμών μεταξύ συνοικιακών ιχθυοπωλείων και κεντρικών αγορών είναι αισθητές:
Φρέσκο χταπόδι:
24–26 €/κιλό στα ιχθυοπωλεία
περίπου 20 €/κιλό στις κεντρικές ιχθυαγορές
Καλαμάρια:
25 €/κιλό στα ιχθυοπωλεία
19 €/κιλό στις κεντρικές αγορές
Νωπές γαρίδες: περίπου 19 €/κιλό
Μύδια:
8–9 €/κιλό στα ιχθυοπωλεία
6 €/κιλό στις κεντρικές αγορές
Σημαντικές αυξήσεις στα όστρακα
Κυδώνια & γυαλιστερές: περίπου 30 €/κιλό (από 25–26 € πέρυσι)
Στρείδια: 22–23 €/κιλό (από 16 € το 2025)
Επαγγελματίες της αγοράς σημειώνουν ότι «τα όστρακα έχουν ξεφύγει», αποδίδοντας την άνοδο τόσο στη μειωμένη προσφορά όσο και στην υπεραλίευση.
Λαγάνα και χαλβάς: Πόσο κοστίζουν φέτος
Στα αρτοποιεία:
Απλή λαγάνα: 3 – 3,5 €
Γεμιστή λαγάνα (ελιά, ντομάτα κ.ά.): έως 5 € Ο παραδοσιακός χαλβάς παραμένει περίπου στα 11,90 €/κιλό.
Χαλβάς με κακάο: 13,80 €/κιλό (λόγω αύξησης της διεθνούς τιμής κακάο)
Χαλβάς Φαρσάλων: περίπου 16,5 €/κιλό
Βαρβάκειος Αγορά: Σταθερές τιμές με μικρές αυξομειώσεις
Στη Βαρβάκειο Αγορά η εικόνα εμφανίζεται πιο ισορροπημένη. Όπως δήλωσε στο ERTnews ο πρόεδρος του Σωματείου Ιχθυοπωλών, Γεράσιμος Μανταλβάνος, η αγορά είναι γεμάτη προϊόντα και η κορύφωση της κίνησης αναμένεται την Κυριακή, κυρίως λόγω αυξημένης ζήτησης σε όστρακα και ζωντανούς οργανισμούς. Ενδεικτικές τιμές στη Βαρβάκειο:
Γαρίδα: 13 €/κιλό (αύξηση 1 € από πέρυσι)
Δεύτερη κατηγορία γαρίδας: 9 €/κιλό (1 € φθηνότερη από πέρυσι)
Καλαμαράκια: 8 – 14/16 €/κιλό, ανάλογα με το μέγεθος
Σε συγκεκριμένους πάγκους πωλούνται στα 10 €/κιλό, στα ίδια επίπεδα με πέρυσι
Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, σε κάποια προϊόντα υπάρχουν μικρές αυξήσεις, σε άλλα μειώσεις, με αποτέλεσμα συνολικά οι τιμές να κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα.
Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια εφαρμόζεται ένα «άτυπο πλαφόν» στις τιμές των σαρακοστιανών, ώστε –όπως τονίζουν– «να μη λείψει τίποτα από το τραπέζι του καταναλωτή».
Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά
Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή εντείνει τους ελέγχους ενόψει του τριημέρου, με στόχο την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.
Διευρυμένο ωράριο στη Βαρβάκειο
Η ιστορική αγορά της πρωτεύουσας λειτουργεί με εορταστικό ωράριο:
Σήμερα: έως 18:00
Κυριακή: από το πρωί έως 17:00
Κυριακή βράδυ: άνοιγμα στις 21:00
Συνεχόμενα ανοιχτά έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας
Η κίνηση αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες, με τους καταναλωτές να τιμούν και φέτος την παράδοση, παρά την πίεση στο οικογενειακό εισόδημα.
Το φετινό σαρακοστιανό τραπέζι μπορεί να είναι ακριβότερο, ωστόσο η παράδοση παραμένει ζωντανή — έστω και με πιο προσεκτικές αγορές.