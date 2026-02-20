Ξανά στους δρόμους οι ηθοποιοί παρά τη βροχή, τι ζητούν με την απεργία τους
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΕΗ ηθοποιοί Απεργία

Ξανά στους δρόμους οι ηθοποιοί παρά τη βροχή, τι ζητούν με την απεργία τους

Δεκάδες καλλιτέχνες, μαζί τους και τεχνικοί περνούσαν έξω από τα θέατρα της πόλης μοιράζοντας κείμενα και φωνάζοντας συνθήματα

Ξανά στους δρόμους οι ηθοποιοί παρά τη βροχή, τι ζητούν με την απεργία τους
4 ΣΧΟΛΙΑ
Παρά τη δυνατή βροχή, κεντρικοί δρόμοι όπου λειτουργούν τα μεγαλύτερα θέατρα της Αθήνας, γέμισαν από τις φωνές των ηθοποιών που, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), πραγματοποιούν σήμερα Παρασκευή μια απεργιακή κινητοποίηση.

Δεκάδες καλλιτέχνες, μαζί τους και τεχνικοί, έδωσαν «ραντεβού» στη συμβολή των Βουκουρεστίου και Πανεπιστημίου και περνούν έξω από τα θέατρα της πόλης, μοιράζοντας κείμενα και φωνάζοντας συνθήματα, ξεκαθαρίζοντας προς κάθε κατεύθυνση πως «χωρίς εμάς θέατρο δε γίνεται». Η συμμετοχή στην απεργία είναι μεγάλη, σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι οποίοι καταγγέλλουν την προσπάθεια της εργοδοσίας να τους κρατήσει ανασφάλιστους και υποπληρωμένους για 14η συνεχόμενη χρονιά.



Τι ακριβώς ζητούν οι ηθοποιοί


Βασική διεκδίκηση των ηθοποιών είναι η άμεση υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία, όπως τονίζουν, θα βάλει τέλος στο καθεστώς της εργασιακής ανασφάλειας και της «μαύρης» εργασίας.

Συγκεκριμένα, οι καλλιτέχνες απαιτούν πληρωμένες και ασφαλισμένες πρόβες, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας, αλλά και εξασφαλισμένη διάρκεια εργασίας ώστε να υπάρχει στοιχειώδης προγραμματισμός ζωής. Παράλληλα, ζητούν αξιοπρεπείς όρους στις καλοκαιρινές περιοδείες που δεν θα οδηγούν στην εξάντλησή τους, τονίζοντας ότι τα κέρδη των «μαγαζιών» δεν μπορούν να μπαίνουν πάνω από τους ανθρώπους.
