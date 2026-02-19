Πρόβλημα με τα δίκτυα των Nova και Vodafone στην Πελοπόννησο
ΕΛΛΑΔΑ
Nova Vodafone Προβλήματα

Πρόβλημα με τα δίκτυα των Nova και Vodafone στην Πελοπόννησο

Προσπάθειες για αποκατάσταση - Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο η κινητή όσο και η σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζουν διακοπές

Πρόβλημα με τα δίκτυα των Nova και Vodafone στην Πελοπόννησο
8 ΣΧΟΛΙΑ
Εκτεταμένες δυσλειτουργίες καταγράφονται εδώ και αρκετές ώρες στο δίκτυο της Vodafone, αλλά και της Nova, με χρήστες από διαφορετικές περιοχές της χώρας, κυρίως στην Πελοπόννησο, να αναφέρουν πλήρη απώλεια υπηρεσιών.

Tόσο η κινητή όσο και η σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζουν διακοπές, ενώ αντίστοιχες αναφορές προέρχονται και από την Τρίπολη και τις γύρω περιοχές.

Από σχετικές αναρτήσεις της Nova, η εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας αναγνωρίζει τη δυσλειτουργία και ενημερώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την αποκατάσταση του δικτύου.

Σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργούν ούτε τα POS, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών.

Η ανακοίνωση της Nova


Η Nova ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 2026, από τις 14:25, παρατηρούνται προβλήματα σε υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της Πελοποννήσου, λόγω βλαβών οφειλόμενων σε ταυτόχρονες τομές στο δίκτυο οπτικών ινών, απο εργασίες τρίτων.

Τα προβλήματα στην κινητή τηλεφωνία επικεντρώνονται κυρίως στους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας, ενώ στην σταθερή κυρίως στους νομούς Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Αργολίδας.

Τα εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Ζητούμε την κατανόηση των συνδρομητών μας.


Πηγή: Newmoney.gr
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης