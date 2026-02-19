Πρόβλημα με τα δίκτυα των Nova και Vodafone στην Πελοπόννησο

Εκτεταμένες δυσλειτουργίες καταγράφονται εδώ και αρκετές ώρες στο δίκτυο της Vodafone
, αλλά και της Nova
, με χρήστες από διαφορετικές περιοχές της χώρας, κυρίως στην Πελοπόννησο
, να αναφέρουν πλήρη απώλεια υπηρεσιών.
Tόσο η κινητή όσο και η σταθερή τηλεφωνία παρουσιάζουν διακοπές, ενώ αντίστοιχες αναφορές προέρχονται και από την Τρίπολη και τις γύρω περιοχές.
Από σχετικές αναρτήσεις της Nova, η εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας αναγνωρίζει τη δυσλειτουργία και ενημερώνει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για την αποκατάσταση του δικτύου.
Σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργούν ούτε τα POS,
με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διεκπεραίωση ηλεκτρονικών πληρωμών.
Η ανακοίνωση της Nova
Η Nova ενημερώνει τους συνδρομητές της ότι σήμερα, 19 Φεβρουαρίου 2026, από τις 14:25, παρατηρούνται προβλήματα σε υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας σε περιοχές της Πελοποννήσου, λόγω βλαβών οφειλόμενων σε ταυτόχρονες τομές στο δίκτυο οπτικών ινών, απο εργασίες τρίτων.
Τα προβλήματα στην κινητή τηλεφωνία επικεντρώνονται κυρίως στους νομούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας, ενώ στην σταθερή κυρίως στους νομούς Ηλείας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Αργολίδας.
Τα εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία εργάζονται για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης. Ζητούμε την κατανόηση των συνδρομητών μας.
Πηγή: Newmoney.gr