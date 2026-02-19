Τέμπη: Το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων
Το Σάββατο θα γίνουν οι εκταφές της Μάρθης Ψαροπούλου και της Φρατζέσκας Μπέζα – Εντός δύο εβδομάδων και οι άλλες δύο εκταφές

Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Η πρώτη εκταφή αφορά στη Μάρθη Ψαροπούλου, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη αφορά στη Φρατζέσκα Μπέζα και θα γίνει στην Πυλαία.

Οι εκταφές ορίστηκαν με αποφάσεις των κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων.

Η τρίτη εκταφή, σύμφωνα με πληροφορίες, ορίστηκε για τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η τέταρτη εκταφή για τις 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί και η εκταφή πέμπτου θύματος.
