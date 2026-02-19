Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Τέμπη: Το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων
Τέμπη: Το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων
Το Σάββατο θα γίνουν οι εκταφές της Μάρθης Ψαροπούλου και της Φρατζέσκας Μπέζα – Εντός δύο εβδομάδων και οι άλλες δύο εκταφές
Το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου θα γίνουν οι δύο πρώτες εκταφές θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.
Η πρώτη εκταφή αφορά στη Μάρθη Ψαροπούλου, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη αφορά στη Φρατζέσκα Μπέζα και θα γίνει στην Πυλαία.
Οι εκταφές ορίστηκαν με αποφάσεις των κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων.
Η τρίτη εκταφή, σύμφωνα με πληροφορίες, ορίστηκε για τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η τέταρτη εκταφή για τις 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί και η εκταφή πέμπτου θύματος.
Η πρώτη εκταφή αφορά στη Μάρθη Ψαροπούλου, κόρη της Μαρίας Καρυστιανού και θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη αφορά στη Φρατζέσκα Μπέζα και θα γίνει στην Πυλαία.
Οι εκταφές ορίστηκαν με αποφάσεις των κατά τόπους αστυνομικών τμημάτων.
Η τρίτη εκταφή, σύμφωνα με πληροφορίες, ορίστηκε για τις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η τέταρτη εκταφή για τις 3 Μαρτίου. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να προσδιοριστεί και η εκταφή πέμπτου θύματος.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα