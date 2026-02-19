Μίνως Μάτσας για τροπολογία περί συνεπιμέλειας: Η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμάει κανέναν
«Ο επιστημονικός κόσμος λέει, επίσης, ότι μια τέτοια διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο αν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει» πρόσθεσε ο κ. Μάτσας
Επικαλούμενος το πώς έχει τοποθετηθεί ο πολιτικός κόσμος και η επιστημονική κοινότητα, σχολίασε την Πέμπτη ο Μίνως Μάτσας την τροπολογία για τη συνεπιμέλεια του υπουργείου Δικαιοσύνης την οποία χρησιμοποίησε η πρώην σύζυγός του, Όλγα Κεφαλογιάννη.
«Έχει τοποθετηθεί σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος για το θέμα αυτό ότι η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμάει κανέναν» είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ ο κ. Μάτσας.
Στη συνέχεια συμπλήρωσε ότι «ο επιστημονικός κόσμος λέει, επίσης, ότι μια τέτοια διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο αν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει».
Σχολίασε, μάλιστα, σκωπτικά ότι «θυμάστε τη λαϊκή ρήση "μάθε τέχνη κι άστηνε κι αν πεινάσεις πιάστηνε"; Εγώ έχω τελειώσει νομική πριν τη μουσική, μπορώ επομένως να διαβάσω κάποια πράγματα» για να επαναλάβει ότι «έχουν τοποθετηθεί και ο πολιτικός κόσμος και η επιστημονική κοινότητα».
Στις 23 Ιανουαρίου η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη είχε τοποθετηθεί για τον θόρυβο που είχε προκληθεί από τη χρήση ρύθμισης του υπουργείου Δικαιοσύνης που έγινε από μέρους της και αφορά την επιμέλεια των παιδιών της. Όπως σημείωνε η ρύθμιση προτάθηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης και εκτός από εκείνη την ψήφισαν ακόμη 179 βουλευτές.
Η κυρία Κεφαλογιάννη, μάλιστα, στην ανάρτησή της, που σύμφωνα με πληροφορίες έγινε μεν με δική της πρωτοβουλία, αλλά σε συνεννόηση με το Μαξίμου προκειμένου «να μπει η υπόθεση στη σωστή της διάσταση», υποστήριζε ότι αντιμετωπίζει δύσκολη κατάσταση, περιγράφοντας τις συνέπειες της συνεπιμέλειας: «Αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα. Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές». Παράλληλα, η υπουργός Τουρισμού υποστήριζε ότι ως μητέρα, αλλά και ως υπουργός πιστεύει ότι δεν έχει λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητάς της και κατέληγε σημειώνοντας ότι «Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση».
Στην ανάρτησή της ανέφερε:
Αναφορικά με τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί, θέλω να είμαι απολύτως σαφής:
Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γονέα να ζητήσει δικαστικά τη μεταρρύθμιση ζητημάτων που αφορούν τη γονική μέριμνα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες ζωής ενός παιδιού.
Πρόκειται για μια ρύθμιση που προτάθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ψήφισα μαζί με 179 συναδέλφους μου, γιατί τη θεωρώ σωστή και δίκαιη, με γνώμονα το συμφέρον των παιδιών.
Δεν κρύβω ότι έκανα χρήση της, καθώς αντιμετωπίζω μια ιδιαίτερα δύσκολη πραγματικότητα.
Τα ανήλικα, τεσσάρων ετών, παιδιά μου υποχρεώνονται να αλλάζουν σπίτι κάθε δύο ημέρες, βιώνοντας έντονη πίεση και σοβαρή επιβάρυνση στην καθημερινότητά τους και στην ψυχική τους ισορροπία, σε μια ηλικία όπου η σταθερότητα και η ασφάλεια είναι απολύτως καθοριστικές.
Ως μητέρα, αλλά και ως μέλος της Κυβέρνησης, πιστεύω ότι δεν έχω λιγότερα δικαιώματα από οποιονδήποτε πολίτη λόγω της ιδιότητας μου.
Ο σεβασμός, η προστασία και η ψυχική ασφάλεια των παιδιών μου αποτελούν για μένα υπέρτατη προτεραιότητα, πριν και πάνω από κάθε άλλο ρόλο που καλούμαι να υπηρετήσω.
Οι οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως όταν αφορούν ανήλικα παιδιά, δεν προσφέρονται για εκβιασμούς ή πολιτική εκμετάλλευση.
Δείτε την ανάρτηση της κυρίας Κεφαλογιάννη:
Η τροπολογία που εμπίπτει στο οικογενειακό δίκαιο προβλέπει ότι αν η απόφαση ενός πρωτοδικείου σχετικά με τη γονική μέριμνα των ανήλικων τέκνων δύο πρώην συζύγων δεν αρέσει στον έναν γονέα, τότε αυτός μπορεί, αντί να περιμένει το εφετείο, να ξανακάνει αγωγή και να δικαστεί και πάλι η υπόθεση σε πρώτο βαθμό. Μάλιστα η τροπολογία υποχρεώνει τα δικαστήρια να δικάσουν κατά προτεραιότητα το αίτημα του οχλημένου γονέα. Η κυρία Κεφαλογιάννη έκανε χρήση της συγκεκριμένης ρύθμισης, καθώς λίγο καιρό νωρίτερα είχε χάσει δικαστικά την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών που έχει αποκτήσει με τον κ.Μίνω Μάτσα.
Η τροπολογία προβλέπει ειδικότερα τα εξής:
Η παρ. 1 του άρθρου 1536 Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164) αποτελεί μια σημαντική διάταξη που
έχει χρησιμοποιηθεί από τα δικαστήρια για να ρυθμίσει σημαντικές καταστάσεις που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων. Εφαρμόζεται κυρίως στις τελεσίδικες αποφάσεις και απαιτεί συνήθως ακραίες συμπεριφορές ή εγκληματικές πράξεις και ουσιώδη μεταβολή των συνθηκών.
Η προσθήκη παρ.2 στο άρθρο 1536 ΑΚ καλύπτει ένα σημαντικό κενό που αφορά την επικοινωνία και την επιμέλεια, τα κομμάτια δηλαδή της γονικής μέριμνας για τα οποία ανακύπτουν οι σφοδρές αντιδικίες και οι καθημερινές δυσκολίες. Όταν εκδικάζεται μια οριστικήαπόφαση κατά της οποίας έχει ασκηθεί έφεση, συχνά παρατηρείται η ανάγκη μεταρρύθμισης της απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης επί του ενδίκου μέσου, ιδίως όταν η απόφαση εκτίμησε εσφαλμένως τις συνθήκες διαβίωσης των τέκνων και του συμφέροντός τους ή υπήρξε μεταβολή, μη επιτυχημένη εφαρμογή ή και εξ αρχής αδυναμία να εφαρμοστεί το διατακτικό της απόφασης.
Προϋπόθεσή αποτελεί να έχει ασκηθεί έφεση με την οποία θα έχουν προβληθεί τα σφάλματα της πρωτόδικης απόφασης και η μεταρρύθμιση ισχύει μόνο μέχρι την έκδοση της δευτεροβάθμιας απόφασης. Τη δυνατότητα και εξουσία μεταρρύθμισης διαθέτει το δικαστήριο του πρώτου βαθμού που εξέδωσε την οριστική απόφαση και μεταρρύθμιση επιτρέπεται αποκλειστικά όταν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου.
Με τις υπόλοιπες διατάξεις ρυθμίζεται η νέα αυτή δυνατότητα και δικονομικά, ορίζοντας πως ασκείται με ξεχωριστό δικόγραφο, δικάζεται κατά τις ειδικές διαδικασίες και κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τη νέα παρ. 2 του άρθρου 593 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182).
