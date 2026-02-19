Μίνως Μάτσας για τροπολογία περί συνεπιμέλειας: Η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμάει κανέναν

«Ο επιστημονικός κόσμος λέει, επίσης, ότι μια τέτοια διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο αν δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που λύνει» πρόσθεσε ο κ. Μάτσας