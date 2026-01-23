Κεφαλογιάννη: Το υπουργείο Δικαιοσύνης πρότεινε τη ρύθμιση για τα παιδιά, την ψήφισα με άλλους 179, έκανα χρήση γιατί αντιμετωπίζω δύσκολη κατάσταση

«Δώσαμε, δηλαδή, το δικαίωμα σε κάποιον γονιό, να προσφύγει παραπονούμενος γα την απόφαση που έχει εκδοθεί σε ένα δικαστήριο, να καλέσει ο δικαστής υποχρεωτικά και τον άλλο γονιό και ο δικαστής θα αποφασίσει κυριαρχικά δεσμευόμενος αποκλειστικά από το συμφέρον του παιδιού» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης.Παρουσίασε, μάλιστα, και παραδείγματα για το τι συμβαίνει σε άλλα δικαστήρια λέγοντας ότι «αν κάποιος σας κάνει μια αγωγή ότι μου χρωστάτε 50.000 ευρώ, το δικαστήριο το δέχεται και λέει σε υποχρεώνω άμεσα είτε να τα πληρώσεις όλα, είτε τα 20.000. Εσύ έχεις το δικαίωμα να κάνεις προσφυγή και να πεις ότι έχω ασκήσει έφεση και να μου δώσετε αναστολή μέχρι να βγει η απόφαση. Αντίστοιχα σε ένα ποινικό δικαστήριο: σου βάζει να εκτίσεις και3 μήνες στη φυλακή. Εσύ λες δώστε μου αναστολή για να εκτελεστεί η απόφασή».Σημείωσε, δε, ότι «επί των διατάξεων του νομοσχεδίου η ΝΔ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία. Η διάταξη αυτή ψηφίστηκε από 180 βουλευτές και ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νίκη και η Ελληνική Λύση είπαν παρών, δηλαδή δεν αρνήθηκαν ψήφο. Ψήφισε η ΝΔ, το ΚΚΕ και 3 ανεξάρτητοι βουλευτές. Η διάταξη πήρε την ψήφο των 3/5 των βουλευτών και την ανοχή των 2/3. Άρα αυτοί που την ψήφισαν είδαν ότι είναι μια καλή διάταξη».Όσον αφορά, τέλος, τα όσα γράφονταιαπάντησε πως «το γεγονός ότι αυτή τη διάταξη πήγανε και τη φορτώνουν σε έναν πολιτικό όταν αφορά όλο το λαό και έπρεπε να το ρυθμίσουμε, αδικεί τη ρύθμιση.γιατί αφορά ένα δικαίωμα».