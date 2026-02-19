ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα με τα δύο παιδιά της έξω από νηπιαγωγείο στο Νιού Τζέρσεϊ, δείτε βίντεο
Μεθυσμένη οδηγός έπεσε πάνω σε μητέρα με τα δύο παιδιά της έξω από νηπιαγωγείο στο Νιού Τζέρσεϊ, δείτε βίντεο

Το μικρότερο σε ηλικία αγόρι τραυματίστηκε στο πόδι από εγκαύματα, η μητέρα του χτύπησε σε πλάτη και αυχένα, ενώ ο μεγαλύτερος γιος υπέστη ελαφρά τραύματα

Στιγμές τρόμου έζησε μια μητέρα με τα δύο παιδιά της στο Νιου Τζέρσεϊ όταν την ώρα που έφευγαν από νηπιαγωγείο είδαν να κατευθύνεται πάνω τους ένα ανεξέλεγκτο SUV.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το περιστατικό, φαίνεται η Πάτρις Πιζάνι να βγαίνει από το νηπιαγωγείο έχοντας δίπλα τους δύο γιούς της όταν ξαφνικά έντρομη προσπαθεί να τραβήξει τα παιδιά για να μην πέσει πάνω τους ένα εκτός ελέγχου αυτοκίνητο που, όπως αποδείχθηκε, οδηγούσε μια μεθυσμένη 68χρονη.

Η μητέρα κατάφερε να τραβήξει ένα από τα αγόρια από τη μέση δευτερόλεπτα πριν το αυτοκίνητο συγκρουστεί με μια κολώνα, με το πίσω μέρος του αυτοκινήτου να ρίχνει τον μικρότερο γιο της στο έδαφος και το λάστιχο να τον χτυπάει στο πόδι

Στη συνέχεια το αυτοκίνητο χτύπησε στην πλάτη τη μητέρα και το μεγαλύτερο παιδί της με αποτέλεσμα να πέσουν στο έδαφος.



Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το μικρότερο σε ηλικία αγόρι τραυματίστηκε στο πόδι από εγκαύματα, η μητέρα του χτύπησε σε πλάτη και αυχένα, ενώ ο μεγαλύτερος γιος υπέστη ελαφρά τραύματα.

Η 68χρονη οδηγός του SUV, Άντζελα Αρίγκο, κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, επίθεση με αυτοκίνητο και έκθεση σε κίνδυνο της ευημερίας ενός παιδιού
