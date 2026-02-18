Θεσσαλονίκη: Μπαίνουν μπαγκαζιέρες στα λεωφορεία του ΟΑΣΘ στη γραμμή του αεροδρομίου

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των επιβατών, καθώς η μεταφορά μεγάλων αποσκευών στα συμβατικά αστικά λεωφορεία δημιουργούσε συχνά συνωστισμό, καθυστερήσεις και συνθήκες δυσφορίας
Με ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποσκευών εξοπλίστηκαν τα λεωφορεία του ΟΑΣΘ στη γραμμή του αεροδρόμιου της Θεσσαλονίκης, η οποία ενώνει το ΚΤΕΛ «Μακεδονία» με τον σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης στα δυτικά και με τον αερολιμένα στα ανατολικά. Με την κίνηση αυτή ικανοποιείται -όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση- ένα πάγιο αίτημα των επιβατών, καθώς η μεταφορά μεγάλων αποσκευών στα συμβατικά αστικά λεωφορεία δημιουργούσε συχνά συνωστισμό, καθυστερήσεις και συνθήκες δυσφορίας, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής.
«Η γραμμή, τόσο η πρωινή όσο και η νυχτερινή, αποτελεί μία από τις πιο νευραλγικές του δικτύου και εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες επιβάτες, τόσο επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και ταξιδιώτες, όσο και εργαζόμενους στον αερολιμένα, αλλά και κατοίκους της πόλης, που μετακινούνται από και προς το αεροδρόμιο. Μέχρι πρότινος, οι επιβάτες ήταν υποχρεωμένοι να τοποθετούν τις βαλίτσες τους στους διαδρόμους ή στους ελεύθερους χώρους του λεωφορείου, με κίνδυνο να εμποδίζεται η διέλευση, αλλά και η επιβίβαση - αποβίβαση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.
«Η εγκατάσταση ειδικά διαμορφωμένων χώρων αποθήκευσης αποσκευών, εντάσσεται σε ευρύτερο σχέδιο για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, ειδικά στις γραμμές υψηλής τουριστικής σημασίας. Η γραμμή Χ1 και Ν1, άλλωστε, αποτελεί την πρώτη επαφή πολλών επισκεπτών με το σύστημα δημόσιας συγκοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι η πρώτη και η τελευταία εικόνα που αποκομίζει ο επισκέπτης από τη Θεσσαλονίκη, να είναι αυτή μιας πόλης οργανωμένης, λειτουργικής και φιλόξενης», τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), Κώστας Ταγγίρης.
