Αύριο στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη
Η κηδεία θα τελεστεί στις 13:00 το μεσημέρι
Αύριο Τετάρτη (18.2.2026) θα γίνει η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, ανακοίνωσε η Βουλή.
Η κηδεία της θα τελεστεί στις 13:00 το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, δημοσία δαπάνη.
Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, που πέθανε την Κυριακή, σε ηλικία 92 ετών, ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.
