Αύριο στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη
ΕΛΛΑΔΑ
Άννα Ψαρούδα Άννα Μπενάκη Ψαρούδα

Αύριο στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη

Η κηδεία θα τελεστεί στις 13:00 το μεσημέρι

Αύριο στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αύριο Τετάρτη (18.2.2026) θα γίνει η κηδεία της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, ανακοίνωσε η Βουλή.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 13:00 το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, δημοσία δαπάνη.

Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, που πέθανε την Κυριακή, σε ηλικία 92 ετών, ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής και η πρώτη γυναίκα που διετέλεσε Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ενώ ήταν Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης