Απεργία ταξί: Χειρόφρενο για τρεις ημέρες τραβούν οι οδηγοί στην Αττική, τα αιτήματά τους

Απεργία Ταξί: Τριήμερη στην Αττική, διήμερη πανελλαδικά - Το ΣΑΤΑ προαναγγέλλει απεργία διαρκείας εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε
Χωρίς ταξί για τρεις ημέρες θα μείνει η Αττική καθώς οι οδηγοί προχωρούν σε νέες απεργιακές κινητοποιήσεις από σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στις 06:00, ενώ η υπόλοιπη χώρα για δύο ημέρες.
Επίσης, προαναγγέλουν απεργία διαρκείας (από την συζήτηση του ερανιστικού νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής μέχρι και την ψήφισή του στην Ολομέλεια), εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατέθεσε το Συνδικάτο.
-Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ).
-Το Σ.Α.Τ.Α. ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.
-Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί.
Τέλος, το ΣΑΤΑ ενημερώνει τους πολίτες πως για μετακινήσεις που σχετίζονται με έκτακτα περιστατικά υγείας, μπορούν να απευθύνονται στα Ραδιοταξί της πόλης ή στην Γραμματεία του Συνδικάτου στο 210 52 39 524.
Ταξί: Απεργία για τρεις ημέρεςΣυγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του το ΣΑΤΑ γνωστοποίησε πως προχωρά σε νέα τριήμερη απεργία στα ταξί στην Αττική σήμερα, αύριο Τετάρτη και την Πέμπτη 19/02. Επίσης, πανελλαδική απεργία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/02 και την Πέμπτη 19/02.
Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ-Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των Ταξί στην ηλεκτροκίνηση
