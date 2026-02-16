Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Κλειστό το Τραμ στο Σύνταγμα λόγω έργων στη Βασιλίσσης Όλγας
Αύριο Τρίτη τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη
Τα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», αύριο Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φιξ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα παραπάνω δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις Λ. Βουλιαγμένης, Ζάππειο και Σύνταγμα.
