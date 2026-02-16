Κλειστό το Τραμ στο Σύνταγμα λόγω έργων στη Βασιλίσσης Όλγας
ΕΛΛΑΔΑ
Τραμ Δρομολόγια Βασιλίσσης Όλγας Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κλειστό το Τραμ στο Σύνταγμα λόγω έργων στη Βασιλίσσης Όλγας

Αύριο Τρίτη τα δρομολόγια θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη

Κλειστό το Τραμ στο Σύνταγμα λόγω έργων στη Βασιλίσσης Όλγας
Τα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», αύριο Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Φιξ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα παραπάνω δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται στο τμήμα Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις Λ. Βουλιαγμένης, Ζάππειο και Σύνταγμα.

Thema Insights

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Η φιλοσοφία μάθησης που αξιοποιεί το λάθος και την ψηφιακή εξέλιξη

Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης