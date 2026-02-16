«Δεν έχουν ξαναγίνει τέτοιοι βανδαλισμοί» λένε στην Καισαριανή μετά τις φθορές στο μνημείο για τους 200 που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο
Οι βανδαλισμοί σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση της Πρωτομαγιάς του 1944
«Έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν βανδαλισμοί στον χώρο, αλλά όχι σε αυτό το επίπεδο» δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο υπεύθυνος από τον δήμο Καισαριανής για το μνημείο των 200 που εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο μετά τον βανδαλισμό που σημειώθηκε την Κυριακή.
«Εμείς από αυτά δε χαμπαριάζουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε ώστε να μεταλαμπαδεύεται η ιστορική μνήμη στη νέα γενιά. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θα κάνουμε» είπε στο Orange Press Agency ο Κώστας Γαβριλάκης.
Παράλληλα είναι σε εξέλιξη οι εργασίες αποκατάστασης με το μνημείο να παραμένει ανοικτό στους επισκέπτες, αλλά έχοντας περιφραγμένο με κόκκινη κορδέλα το σημείο όπου έγιναν οι βανδαλισμοί.
Υπενθυμίζεται ότι οι βανδαλισμοί σημειώθηκαν στο Μνημείο των 200 στην Καισαριανή, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση ιστορικών φωτογραφιών από την εκτέλεση της Πρωτομαγιάς του 1944 με τις φθορές να είναι εμφανείς καθώς έχουν σπάσει μαρμάρινες πλάκες του μνημείου.
