Ο Βέλγος πωλητής εξηγεί: Γιατί απέσυρα από το eBay τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής
«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών διαβάζοντας ενημέρωση του υπ. Πολιτισμού
Τον λόγο για τον οποίο αποφασίστηκε η απόσυρση των φωτογραφιών που φέρονται να αποτυπώνουν την εκτέλεση των 200 Ελλήνων αντιστασιακών στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, την 1η Μαΐου 1944, από τη δημοπρασία του eBay, εξηγεί στο protothema.gr η βελγική εταιρεία «Crain’s Militaria», η οποία δημοσίευσε τις ιστορικές εικόνες.
Όπως αναφέρει ο Βέλγος πωλητής -εκ μέρους της Crain’s Militaria- σοκαρίστηκε από τη «βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής».
Σύμφωνα με τον ίδιο υπήρξαν αρκετοί που ενδιαφέρθηκαν να αποκτήσουν τις ιστορικές φωτογραφίες μετά τη δημοσοποίησή τους, ωστόσο, όπως λέει, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση για το μέλλον τους, τονίζοντας ότι είναι «ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές αρχές».
Πρόκειται για εικόνες που μέχρι σήμερα δεν ήταν γνωστό ότι υπήρχαν και οι οποίες, εφόσον αποδειχθούν αυθεντικές, αποτελούν ένα σημαντικό οπτικό τεκμήριο ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της γερμανικής Κατοχής.
Σημειώνεται πως οι φωτογραφίες αποδίδονται στον Γερμανό υπολοχαγό Χέρμαν Χόιερ που υπηρετούσε στο 1012 Festungs-Batallion με έδρα τη Μαλακάσα και μετά τα Ίσθμια. Καθώς και ο Βέλγος αναφέρει ότι προέρχονται από τη συλλογή Γερμανού αξιωματικού, είναι πολύ πιθανό οι φωτογραφίες να τραβήχτηκαν από τον υπολοχαγό Χέρμαν-Ότο Χόιερ, ο οποίος παρότι είχε μόνο ένα χέρι (το αριστερό, συνεπεία τραυματισμού στον Α Παγκόσμιο Πόλεμο) ήταν ένας από τους διασημότερους ζωγράφους της Γερμανίας.
Αναλυτικά η δήλωσή του Βέλγου πωλητή στο protothema:
«Το πρωί αυτό, αποφάσισα προσωπικά να κλείσω τις δημοπρασίες στο eBay που αφορούσαν τις ιστορικές φωτογραφίες της Καισαριανής. Κατανοώ πλήρως ότι οι φωτογραφίες αυτές έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα και σοκαρίστηκα βαθιά από τη ζημιά που προκλήθηκε χθες στο μνημείο της Καισαριανής. Γνωρίζω ότι τα συναισθήματα γύρω από το ζήτημα αυτό μπορεί να είναι έντονα και λυπάμαι που το θέμα εργαλειοποιείται και πολιτικά.
Μετά την έντονη δημοσιότητα των τελευταίων ημερών, επικοινώνησε μαζί μου μεγάλος αριθμός ιδιωτών συλλεκτών εκφράζοντας ισχυρό ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών. Παρότι εκτιμώ αυτό το ενδιαφέρον, θέλω να τονίσω ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση σχετικά με την πώληση και παραμένω ανοιχτός σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις αρμόδιες ελληνικές κρατικές αρχές σχετικά με το μέλλον του υλικού αυτού.
Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και το νόμιμο ιδιοκτησιακό μου δικαίωμα επί των φωτογραφιών και να τύχει της δέουσας μεταχείρισης. Εικόνες που έχουν τεχνητά αλλοιωθεί, αφαιρώντας την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων, έχουν διαδοθεί ευρέως, παραμορφώνοντας ακόμη και πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας αχρείαστη συζήτηση σχετικά με την αυθεντικότητα των φωτογραφιών.
Σας ευχαριστώ για την κατανόηση, για τον σεβασμό της ιδιωτικότητάς μου και για την τιμή στην επιθυμία μου να μην προβώ σε περαιτέρω δηλώσεις ή συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης».
Ο πρώτος που φέρεται να ταυτοποιήθηκε από την οικογένειά του, είναι ο ψηλός άνδρας με το λευκό πουκάμισο από τους κρατουμένους που οδηγούνται προς εκτέλεση.
Πρόκειται για τον μηχανικό στο εργοστάσιο της Ανώνυμης Εταιρείας Οινοπνευματοποιίας στη Μεσσηνία , γεννημένο στην Πύλο Βασίλη Ν. Παπαδήμα, αδερφό του εκδότη Δημήτρη Παπαδήμα, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Αύγουστο του 1941 από τους Ιταλούς καραμπινιέρους.
«Οι φωτογραφίες πρέπει να αποκτηθούν, εφόσον είναι γνήσιες. Το Υπουργείο Πολιτισμού έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες απόκτησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος ή το eBay μπορούν να αποδείξουν τη γνησιότητά τους ή να αποδεχθούν έλεγχο από ειδικούς για την πιστοποίησή τους».
Όπως εξήγησε στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, την προσεχή Πέμπτη θα ζητήσει την εξουσιοδότηση της διάσκεψης των προέδρων στη Βουλή ώστε αφενός να ελεγχθεί η γνησιότητα των φωτογραφιών και αφετέρου αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κώλυμα, η Βουλή να προσπαθήσει να τις αγοράσει.
Ο κ. Κακλαμάνης εξήγησε, επίσης, ότι την αρμοδιότητα δεν την έχει, πάντως, η Βουλή αλλά το υπουργείο Πολιτισμού.
Για το θέμα τοποθετήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Όπως σημείωσε διαβάζοντας σχετική ενημέρωση του υπουργείου Πολιτισμού:
Την ίδια ώρα, την πρόθεση της Βουλής να προσπαθήσει να αγοράσει τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στην Καισαριανή με την προϋπόθεση να μην υπάρχει κώλυμα από τον διεθνή νόμο που απαγορεύει στο eBay να εμπορεύεται τεκμήρια πολέμου, γνωστοποίησε το μεσημέρι της Δευτέρας και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Ο πρόεδρος της Βουλής τοποθετήθηκε, τέλος, για την επιστολή προς τον ίδιο που έστειλε την Κυριακή ο Αλέξης Τσίπρας και έκανε λόγο για λάθος σημειώνοντας ότι το ίδρυμα της Βουλής στο οποίο απευθυνόταν ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει προϋπολογισμό, αλλά προϋπολογισμό για τέτοιες κινήσεις έχει η Βουλή. Έκανε γνωστό, τέλος, ότι αντίστοιχη - σωστή αυτή τη φορά - επιστολή έστειλε και το ΚΚΕ.
