Λακωνία: Tαυτοποιήθηκε η σορός του ψαρά που ήταν αγνοούμενος
Ο άνδρας βρέθηκε να φορά μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα
Τραγικό τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 60χρονου ψαρά από το Γύθειο, ο οποίος αγνοούνταν από τη Δευτέρα. Το απόγευμα του Σαββάτου (14/02) είχε εντοπιστεί σορός άνδρα σε παραλία της Κοκκινιάς στη Λακωνία.
Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, κάτοικος της περιοχής εντόπισε πρώτος τη σορό. Ο άνδρας βρέθηκε να φορά μόνο ένα παπούτσι και ένα φουλάρι στον λαιμό, χωρίς άλλα ρούχα.
Η σύζυγος του αγνοούμενου, όπως αναφέρθηκε, προχώρησε στην αναγνώριση, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τον 60χρονο ψαρά.
Ο έμπειρος ψαράς είχε βγει για να ρίξει τα δίχτυα του, ωστόσο κατά την επιστροφή του φαίνεται πως ενεργοποίησε τον αυτόματο πιλότο με κατεύθυνση το λιμάνι του Γυθείου. Από εκείνη τη στιγμή χάθηκαν τα ίχνη του.
Το σκάφος του δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό του και εντοπίστηκε αργότερα ακυβέρνητο στα Τρίνησα. Μέσα βρέθηκε μόνο το κινητό του τηλέφωνο.
Τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.
