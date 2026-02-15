Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Αυτός είναι ο Ιρανός «δράκος των Εξαρχείων», είχε κάνει 4 επιθέσεις κατά γυναικών σε 10 μέρες
Αυτός είναι ο Ιρανός «δράκος των Εξαρχείων», είχε κάνει 4 επιθέσεις κατά γυναικών σε 10 μέρες
Αυνανιζόταν δημόσια και περπατούσε με ανοιχτό φερμουάρ
Στη σύλληψη ενός 45χρονου αλλοδαπού, γεννημένου το 1981 στο Ιράν, προχώρησαν αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. στα Εξάρχεια, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε στην οδό Καλλιδρομίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται πεζός με ανοιχτό το φερμουάρ του παντελονιού του, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgfqcgc0yki9)
Από την προανάκριση που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων προέκυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις ακόμη περιπτώσεις σε βάρος γυναικών στην ίδια περιοχή.
Ειδικότερα, στις 2 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 15:00, στην οδό Ιουστινιανού στα Εξάρχεια, γυναίκα κατήγγειλε ότι αντιλήφθηκε τον άνδρα να αυνανίζεται, παρατηρώντας την από το παράθυρο της οικίας της.
Την επόμενη ημέρα, 3 Φεβρουαρίου 2026, ανήλικη που κινούνταν πεζή στην οδό Πλαπούτα αντίκρισε τον ίδιο άνδρα να αυνανίζεται, παρατηρώντας την.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgfpow651kxl)
Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, ακόμη μία γυναίκα, ενώ κινούνταν πεζή στην οδό Ιουστινιανού, φέρεται να ήρθε αντιμέτωπη με τον ίδιο, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, αυνανιζόταν μπροστά της.
Τέλος, στις 12 Φεβρουαρίου 2026, μία από τις γυναίκες που είχαν καταγγείλει προηγούμενο περιστατικό τον εντόπισε εκ νέου στην οδό Καλλιδρομίου, με κατεβασμένο φερμουάρ, εκτιμώντας ότι σκόπευε να επαναλάβει παρόμοιες πράξεις σε διερχόμενες γυναίκες. Περίοικοι που βρίσκονταν στο σημείο τον εγκλώβισαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς.
Όπως αναφέρεται, οι παθούσες κλήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα και αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα τον συλληφθέντα ως τον δράστη των πράξεων που καταγγέλθηκαν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο άνδρας εντοπίστηκε να κινείται πεζός με ανοιχτό το φερμουάρ του παντελονιού του, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα μαχαίρι μήκους 18 εκατοστών. Αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.
Από την προανάκριση που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων προέκυψε ότι ο συλληφθείς φέρεται να εμπλέκεται σε τρεις ακόμη περιπτώσεις σε βάρος γυναικών στην ίδια περιοχή.
Ειδικότερα, στις 2 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 15:00, στην οδό Ιουστινιανού στα Εξάρχεια, γυναίκα κατήγγειλε ότι αντιλήφθηκε τον άνδρα να αυνανίζεται, παρατηρώντας την από το παράθυρο της οικίας της.
Την επόμενη ημέρα, 3 Φεβρουαρίου 2026, ανήλικη που κινούνταν πεζή στην οδό Πλαπούτα αντίκρισε τον ίδιο άνδρα να αυνανίζεται, παρατηρώντας την.
Στις 4 Φεβρουαρίου 2026, ακόμη μία γυναίκα, ενώ κινούνταν πεζή στην οδό Ιουστινιανού, φέρεται να ήρθε αντιμέτωπη με τον ίδιο, ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία, αυνανιζόταν μπροστά της.
Τέλος, στις 12 Φεβρουαρίου 2026, μία από τις γυναίκες που είχαν καταγγείλει προηγούμενο περιστατικό τον εντόπισε εκ νέου στην οδό Καλλιδρομίου, με κατεβασμένο φερμουάρ, εκτιμώντας ότι σκόπευε να επαναλάβει παρόμοιες πράξεις σε διερχόμενες γυναίκες. Περίοικοι που βρίσκονταν στο σημείο τον εγκλώβισαν και τον παρέδωσαν στους αστυνομικούς.
Όπως αναφέρεται, οι παθούσες κλήθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα και αναγνώρισαν ανεπιφύλακτα τον συλληφθέντα ως τον δράστη των πράξεων που καταγγέλθηκαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα