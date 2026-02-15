Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους στην Κρήτη: Έπεσαν δέντρα σε αυτοκίνητα, κλειστά αύριο τα σχολεία στους δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου
Προβλήματα υπήρξαν και στις πτήσεις με ένα δρομολόγιο να προσγειώνεται στα Χανιά αντί για το Ηράκλειο λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών
Στο έλεος των θυελλωδών ανέμων βρίσκεται από το πρωί η Κρήτη καθώς έχουν σημειωθεί αρκετά μικροπροβλήματα από την κακοκαιρία σε διάφορες περιοχές του νησιού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση ο δήμος Ηρακλείου και ο δήμος Μαλεβιζίου αποφάσισε να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων «λόγω των υπερβολικά αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα».
Νωρίτερα, ο δήμος Ηρακλείου είχε προχωρήσει και στην ακύρωση του Καστρινού Καρναβαλιού λόγω των θυελλωδών νοτιάδων που κυριαρχούσαν από το πρωί στην περιοχή.
Η ανακοίνωση του δήμου Ηρακλείου
Στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, η Αντιδημαρχία Παιδείας του Δήμου Ηρακλείου αποφάσισε τη Δευτέρα 16/2 να μην λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου σε όλο το Δήμο. Το φαινόμενο παρακολουθείται συνεχώς και θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση το μεσημέρι της Δευτέρας 16/2.
Η ανακοίνωση του δήμου Μαλεβιζίου
Ο Δήμος Μαλεβιζίου με ανακοίνωσή του ενημερώνει τους δημότες ότι αύριο, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, τα σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, καθώς και οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί και το ΚΔΑΠ ΜΕΑ θα παραμείνουν κλειστά, λόγω των υπερβολικά αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.
Η απόφαση ελήφθη για λόγους προληπτικής προστασίας μαθητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού σχολικών μονάδων από παρατεταμένη έκθεση σε επιβαρυμένη ατμόσφαιρα, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και ιδιαίτερα των παιδιών, κατόπιν αξιολόγησης των μετεωρολογικών δεδομένων και των συστάσεων των αρμόδιων αρχών.
Συνιστάται στους πολίτες:
Να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις και την παραμονή σε εξωτερικούς χώρους.
Να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες.
Να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών.
Παράλληλα, μία αεροπορική πτήση ακυρώθηκε.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένα δέντρο έπεσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Προβλήματα στις πτήσειςΣύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, προβλήματα έχουν καταγραφεί και στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου καθώς υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις με τα αεροπλάνα να μην μπορούν να προσγειωθούν εξαιτίας των ισχυρών νοτιάδων. Μάλιστα, ένα αεροσκάφος μετά από αρκετές άκαρπες προσπάθειες προωθήθηκε στα Χανιά όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης».
Αρκετές είναι οι πτώσεις δέντρων και αντικειμένων σε όλη την Κρήτη εξαιτίας των νοτιάδων. Δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα για να κόψουν και να απομακρύνουν δέντρα και κλαδιά που έπεσαν σε διάφορες περιοχές του νησιού.
Πτώσεις δέντρων, πάνελ και φράχτες σήμανσης
Παράλληλα, στην περιοχή του Ατσαλένιου σημειώθηκε πτώση πάνελ από στέγη που έπεσαν σε σταθμευμένα οχήματα με τα αρμόδια συνεργεία του δήμου να κινητοποιούνται.
Την ίδια ώρα, φράχτες σήμανσης που βρίσκονται σε έργα της ΔΕΥΑΗ στο Ηράκλειο έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το μετεωρολογικό μοντέλο πολύ υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr τοπικά στα βόρεια τμήματα του νησιού οι ριπές ανέμου θα προσεγγίσουν και πιθανόν θα ξεπεράσουν τα 100 km/h.
Συστάσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για τις μετακινήσειςΜε αφορμή τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν από το πρωί της Κυριακής στην Κρήτη η ΕΛΑΣ εξέδωσε οδηγίες που συνιστά την προσοχή στους οδηγούς και τους πεζούς.
Αναλυτικά αναφέρει:
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην Κρήτη, απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις.
Ιδιαίτερα οι οδηγοί και οι λοιποί χρήστες του οδικού δικτύου που κινούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), καθώς και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης δέντρων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων στο οδόστρωμα.
Συνιστάται:
Μείωση ταχύτητας και τήρηση ασφαλών αποστάσεων.
Αποφυγή διέλευσης πεζών και οχημάτων από δρόμους με έντονη δενδροκάλυψη όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και κάτω από μπαλκόνια, προεξοχές κτιρίων ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος.
Μη στάθμευση οχημάτων κάτω από δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές.
Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που διαπιστωθεί πτώση δέντρου ή επικίνδυνο εμπόδιο στο οδόστρωμα.
Η συνεργασία όλων κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης πολιτών και επισκεπτών οι οποίοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
