Προβλήματα από τους θυελλώδεις ανέμους στην Κρήτη: Έπεσαν δέντρα σε αυτοκίνητα, κλειστά αύριο τα σχολεία στους δήμους Ηρακλείου και Μαλεβιζίου



Πτώσεις δέντρων, πάνελ και φράχτες σήμανσης

Συστάσεις από την ΕΛ.ΑΣ. για τις μετακινήσεις

Αρκετές είναι οι πτώσεις δέντρων και αντικειμένων σε όλη την Κρήτη εξαιτίας των νοτιάδων. Δυνάμεις της πυροσβεστικής κινητοποιήθηκαν άμεσα για να κόψουν και να απομακρύνουν δέντρα και κλαδιά που έπεσαν σε διάφορες περιοχές του νησιού.Παράλληλα, στην περιοχή του Ατσαλένιου σημειώθηκε πτώση πάνελ από στέγη που έπεσαν σε σταθμευμένα οχήματα με τα αρμόδια συνεργεία του δήμου να κινητοποιούνται.Την ίδια ώρα, φράχτες σήμανσης που βρίσκονται σε έργα της ΔΕΥΑΗ στο Ηράκλειο έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους.Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το μετεωρολογικό μοντέλο πολύ υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr τοπικά στα βόρεια τμήματα του νησιού οι ριπές ανέμου θα προσεγγίσουν και πιθανόν θα ξεπεράσουν τα 100 km/h.Με αφορμή τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν από το πρωί της Κυριακής στην Κρήτη η ΕΛΑΣ εξέδωσε οδηγίες που συνιστά την προσοχή στους οδηγούς και τους πεζούς.Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούν στην Κρήτη, απαιτείται αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις.Ιδιαίτερα οι οδηγοί και οι λοιποί χρήστες του οδικού δικτύου που κινούνται στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), καθώς και στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο του νησιού, καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη επιμέλεια, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης δέντρων, κλαδιών και άλλων αντικειμένων στο οδόστρωμα.Μείωση ταχύτητας και τήρηση ασφαλών αποστάσεων.Αποφυγή διέλευσης πεζών και οχημάτων από δρόμους με έντονη δενδροκάλυψη όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και κάτω από μπαλκόνια, προεξοχές κτιρίων ή άλλα αντικείμενα που ενδέχεται να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος.Μη στάθμευση οχημάτων κάτω από δέντρα, πινακίδες ή πρόχειρες κατασκευές.Άμεση ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που διαπιστωθεί πτώση δέντρου ή επικίνδυνο εμπόδιο στο οδόστρωμα.Η συνεργασία όλων κρίνεται απαραίτητη για την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς μετακίνησης πολιτών και επισκεπτών οι οποίοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.