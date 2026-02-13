Εκπαιδευτικές βολές με Οπλικά Συστήματα Πεζικού, Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 57 ανθυπολοχαγοί εκ των οποίων 10 από την Κύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από το Μαυροβούνιο και 1 από τη Μολδαβία