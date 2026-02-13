Εκπαιδευτικές βολές με Οπλικά Συστήματα Πεζικού, Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Εκπαιδευτικές βολές με Οπλικά Συστήματα Πεζικού, Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 57 ανθυπολοχαγοί εκ των οποίων 10 από την Κύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από το Μαυροβούνιο και 1 από τη Μολδαβία

Εκπαιδευτικές βολές με οπλικά συστήματα Πεζικού, από τους εκπαιδευόμενους ανθυπολοχαγούς και μόνιμους λοχίες τάξης 2025, των βασικών τμημάτων της Σχολής Πεζικού, πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της βασικής τους εκπαίδευσης, από τις 2 Φεβρουαρίου έως και σήμερα, 13 Φεβρουαρίου, στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου.
Βολές Πεζικού Βασικού Τμήματος ΣΠΖ Ανθυπολοχαγών – Μ. Λοχιών Τάξης 2025

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, κατά τη διάρκεια των βολών, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους, στη χρησιμοποίηση όλων των οπλικών συστημάτων του Πεζικού.

Στην εκπαίδευση συμμετείχαν συνολικά 57 ανθυπολοχαγοί εκ των οποίων 10 από την Κύπρο, 1 από την Αρμενία, 1 από το Μαυροβούνιο και 1 από τη Μολδαβία, 33 μόνιμοι λοχίες (ΠΖ) εκ των οποίων 14 από την Κύπρο, 10 μόνιμοι λοχίες (ΥΓ) και 1 μόνιμος λοχίας (ΤΔ).

