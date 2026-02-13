Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων λόγω καθίζησης οδοστρώματος στον Άγιο Στέφανο στην οδό Αγίου Αθανασίου
Η διακοπή της κυκλοφορίας σημειώνεται από το ύψος του παράδρομου της Εθνικής Οδού έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος
Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2) λόγω καθίζησης οδοστρώματος στην οδό Αγίου Αθανασίου, στον Άγιο Στέφανο.
Οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν στη διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος του παράδρομου της Εθνικής Οδού έως τη Λεωφόρο Μαραθώνος, με στόχο την προστασία των διερχόμενων οδηγών και την αποκατάσταση της ζημιάς.
Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν τις προσωρινές σημάνσεις και τις υποδείξεις της Τροχαίας.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ.
