Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη, γέμισαν σκουπίδια οι δρόμοι μετά την Τσικνοπέμπτη: Μάζεψαν 15,5 τόνους περισσότερα απορρίμματα
Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη, γέμισαν σκουπίδια οι δρόμοι μετά την Τσικνοπέμπτη: Μάζεψαν 15,5 τόνους περισσότερα απορρίμματα

Δείτε φωτογραφίες που ανήρτησε ο αντίδημαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας, Λάζαρος Ζαχαριάδης

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη, γέμισαν σκουπίδια οι δρόμοι μετά την Τσικνοπέμπτη: Μάζεψαν 15,5 τόνους περισσότερα απορρίμματα
Σε απέραντο σκουπιδότοπο μετατράπηκαν δρόμοι στη Θεσσαλονίκη μετά τα πάρτι που στήθηκαν στην πόλη για την Τσικνοπέμπτη.

Χαρακτηριστικό του όγκου των απορριμμάτων που δημιουργήθηκαν το γεγονός ότι, σύμφωνα με το thestival.gr, οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης μάζεψαν 15,5 τόνους περισσότερα απορρίμματα από μια καθημερινή Πέμπτη.

Μετά το τέλος των πάρτι, σύμφωνα με ανάρτηση του αντίδημαρχου Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας, Λάζαρου Ζαχαριάδη, το κέντρο της πόλης πλύθηκε και απολυμάνθηκε

