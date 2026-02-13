Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη, γέμισαν σκουπίδια οι δρόμοι μετά την Τσικνοπέμπτη: Μάζεψαν 15,5 τόνους περισσότερα απορρίμματα
Δείτε φωτογραφίες που ανήρτησε ο αντίδημαρχος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας, Λάζαρος Ζαχαριάδης
Σε απέραντο σκουπιδότοπο μετατράπηκαν δρόμοι στη Θεσσαλονίκη μετά τα πάρτι που στήθηκαν στην πόλη για την Τσικνοπέμπτη.
Χαρακτηριστικό του όγκου των απορριμμάτων που δημιουργήθηκαν το γεγονός ότι, σύμφωνα με το thestival.gr, οι εργαζόμενοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης μάζεψαν 15,5 τόνους περισσότερα απορρίμματα από μια καθημερινή Πέμπτη.
Δείτε φωτογραφίες
Μετά το τέλος των πάρτι, σύμφωνα με ανάρτηση του αντίδημαρχου Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Κλιματικής Προστασίας, Λάζαρου Ζαχαριάδη, το κέντρο της πόλης πλύθηκε και απολυμάνθηκε
