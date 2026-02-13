Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Αναπνευστικές λοιμώξεις: Κλειδί οι Απόκριες για την πορεία της γρίπης - Γιατί έχει φουντώσει ο RSV
Αναπνευστικές λοιμώξεις: Κλειδί οι Απόκριες για την πορεία της γρίπης - Γιατί έχει φουντώσει ο RSV
Ο RSV ανεβαίνει, η γρίπη Β «καραδοκεί» – Τι μπορεί να φέρει ο συγχρωτισμός της Αποκριάς όσον αφορά τις αναπνευστικές λοιμώξεις
Διασωληνωμένους και νεκρούς αφήνει, καθώς υποχωρεί, το κύμα των αναπνευστικών λοιμώξεων, με κυρίαρχη την εποχική γρίπη στη χώρα μας. Κατά την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την επιδημιολογική επιτήρηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) καταγράφηκαν 13 νέα κρούσματα σοβαρής μορφής γρίπης που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ και 15 θάνατοι λόγω γρίπης ή των επιπλοκών της. Άλλοι επτά θάνατοι δηλώθηκαν λόγω της λοίμωξης COVID-19 και των επιπλοκών της, όπως και 2 νέες διασωληνώσεις σε βαρέως νοσούντες λόγω του κορωνοϊού.
Την ίδια ώρα, η μειωμένη κυκλοφορία των ιών της γρίπης τύπου Α(Η3Ν2) και του κορωνοϊού στην κοινότητα αφήνει συνεχώς χώρο στον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), όπως συμβαίνει κάθε χειμερινή περίοδο αναπνευστικών λοιμώξεων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, o RSV έχει «φουντώσει» με τα τεστ να δείχνουν τον συγκεκριμένο ιό ως υπαίτιο για τα περισσότερα περιστατικά γριπώδους συνδρομής που φτάνουν στα ιατρεία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Την ίδια ώρα, η μειωμένη κυκλοφορία των ιών της γρίπης τύπου Α(Η3Ν2) και του κορωνοϊού στην κοινότητα αφήνει συνεχώς χώρο στον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), όπως συμβαίνει κάθε χειμερινή περίοδο αναπνευστικών λοιμώξεων. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ, o RSV έχει «φουντώσει» με τα τεστ να δείχνουν τον συγκεκριμένο ιό ως υπαίτιο για τα περισσότερα περιστατικά γριπώδους συνδρομής που φτάνουν στα ιατρεία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα