Accessible Panteio για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης στο πανεπιστήμιο

Παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τις υποδομές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκπαιδευτικές πρακτικές του Παντείου Πανεπιστημίου

Παρουσιάστηκε η πρόταση «Accessible Panteio» για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Η πρόταση έχει ως στόχο τη διαμόρφωση ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής για όλους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην οποία βρισκόταν και ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν τις υποδομές, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκπαιδευτικές πρακτικές του Ιδρύματος, ενώ ακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκόμενους φοιτητές.

Η παρουσίαση έγινε από την ΔΑΠ - ΝΔΦΚ Παντείου, στη γωνία Σινά και Σκουφά. Ο κ. Κυμπουρόπουλος αναφέρθηκε στη σημασία της ενίσχυσης της προσβασιμότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συνεχάρη τους φοιτητές για την πρωτοβουλία τους.

