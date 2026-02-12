Η κυστική ίνωση αποτελεί μια καθημερινή πρόκληση που ξεκινά από τη γέννηση και συνοδεύει τον ασθενή σε όλη του τη ζωή. Σήμερα, χάρη στην πρόοδο της επιστήμης, οι ασθενείς μπορούν να ζουν περισσότερο, με καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερη αισιοδοξία για το μέλλον.
Στον εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μαγνησία
Στον εισαγγελέα οι 13 συλληφθέντες για το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μαγνησία
Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν ακόμα δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης
Στα δικαστήρια Βόλου οδηγήθηκαν τα 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση, προμήθεια, κατοχή, μεταφορά, αποθήκευση και διάθεση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας.
Οι 13 οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα κάτω από αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης και από την πίσω πόρτα του κτιρίου, σύμφωνα με το gegonota.news. Μεταξύ τους είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος.
Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν ακόμα δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Εις βάρος των 15 κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για κλοπή.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα, μη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία προέβησαν σε μεμονωμένες πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ ένα εξ αυτών συνελήφθη καθόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου. Επίσης, στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται άλλα 13 άτομα, που προμηθεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες.
Ως προς την δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ενώ από την επακόλουθη ανάλυση των δεδομένων, πιστοποιήθηκε η δράση τους και κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.
Οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τα μέσα του Οκτωβρίου του 2025, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με ιεραρχική δομή και ρόλους, με σκοπό μέσω της διακίνησης, προμήθειας, κατοχής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσης ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης, την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Πιο αναλυτικά, ένας εκ των συλληφθέντων, ο οποίος είχε τον αρχηγικό ρόλο, φρόντιζε για την προμήθεια και διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών, έχοντας ως προμηθευτές πέντε από τα μέλη και κύριους «βραχίονες» για τη διακίνηση των ναρκωτικών σε χρήστες τα άλλα εννέ μέλη της οργάνωσης.
Από την εγκληματική τους δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών, εκτιμάται ότι η αξία του παράνομου περιουσιακού οφέλους, μαζί με το προσδοκώμενο όφελος, ανέρχεται στις 275.000 ευρώ.
Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης, από τις διενεργηθείσες έρευνες σε οικίες (πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18), καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων και λοιπών δραστών, κατασχέθηκαν τα κάτωθι:
-448,58- γραμμάρια κοκαΐνης,
Οι 13 οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα κάτω από αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης και από την πίσω πόρτα του κτιρίου, σύμφωνα με το gegonota.news. Μεταξύ τους είναι και ο αρχηγός του κυκλώματος.
Οι αστυνομικοί έχουν ταυτοποιήσει και αναζητούν ακόμα δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Εις βάρος των 15 κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά περίπτωση για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για κλοπή.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 11 άτομα, μη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία προέβησαν σε μεμονωμένες πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, ενώ ένα εξ αυτών συνελήφθη καθόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις του αυτοφώρου. Επίσης, στην ίδια υπόθεση περιλαμβάνονται άλλα 13 άτομα, που προμηθεύτηκαν ναρκωτικές ουσίες.
Ως προς την δράση των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, ενώ από την επακόλουθη ανάλυση των δεδομένων, πιστοποιήθηκε η δράση τους και κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.
Οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τα μέσα του Οκτωβρίου του 2025, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με ιεραρχική δομή και ρόλους, με σκοπό μέσω της διακίνησης, προμήθειας, κατοχής, μεταφοράς, αποθήκευσης και διάθεσης ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα κοκαΐνης, ηρωίνης και κάνναβης, την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.
Πιο αναλυτικά, ένας εκ των συλληφθέντων, ο οποίος είχε τον αρχηγικό ρόλο, φρόντιζε για την προμήθεια και διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών, έχοντας ως προμηθευτές πέντε από τα μέλη και κύριους «βραχίονες» για τη διακίνηση των ναρκωτικών σε χρήστες τα άλλα εννέ μέλη της οργάνωσης.
Από την εγκληματική τους δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων και των κατασχεθεισών ποσοτήτων ναρκωτικών, εκτιμάται ότι η αξία του παράνομου περιουσιακού οφέλους, μαζί με το προσδοκώμενο όφελος, ανέρχεται στις 275.000 ευρώ.
Συνολικά, στο πλαίσιο της επιχείρησης, από τις διενεργηθείσες έρευνες σε οικίες (πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18), καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων και λοιπών δραστών, κατασχέθηκαν τα κάτωθι:
-448,58- γραμμάρια κοκαΐνης,
-134,74- γραμμάρια ηρωίνης,
-1.243,32- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-60- ναρκωτικά δισκία,
-6- ζυγαριές ακριβείας,
-3- τρίφτες,
το χρηματικό ποσό των -70.846- ευρώ,
χρυσαφικά-τιμαλφή (-10- χρυσές λίρες, χρυσά δαχτυλίδια, χρυσές αλυσίδες, χρυσοί σταυροί και χρυσά σκουλαρίκια),
-3- κυνηγετικά όπλα, εκ των οποίων για το ένα έχει δηλωθεί κλοπή αυτού και ένα ακόμη με αποξεσμένο σειριακό αριθμό,
-1- αεροβόλο πιστόλι,
-852- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
-10- γεμιστήρες πυροβόλων όπλων,
-6- κάλυκες,
-5- μαχαίρια,
-1- σιδερογροθιά,
-2- κάμερες καταγραφής εικόνας και ήχου,
-52- κινητά τηλέφωνα,
-7- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
-8- δίκυκλες μοτοσικλέτες, εκ των οποίων οι -3- καταγγελθείσες ως κλεμμένες,
-9- ηλεκτρικά πατίνια,
-2- ποδήλατα &
-30- κιλά μέταλλα-χαλκό.
-1.243,32- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
-60- ναρκωτικά δισκία,
-6- ζυγαριές ακριβείας,
-3- τρίφτες,
το χρηματικό ποσό των -70.846- ευρώ,
χρυσαφικά-τιμαλφή (-10- χρυσές λίρες, χρυσά δαχτυλίδια, χρυσές αλυσίδες, χρυσοί σταυροί και χρυσά σκουλαρίκια),
-3- κυνηγετικά όπλα, εκ των οποίων για το ένα έχει δηλωθεί κλοπή αυτού και ένα ακόμη με αποξεσμένο σειριακό αριθμό,
-1- αεροβόλο πιστόλι,
-852- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,
-10- γεμιστήρες πυροβόλων όπλων,
-6- κάλυκες,
-5- μαχαίρια,
-1- σιδερογροθιά,
-2- κάμερες καταγραφής εικόνας και ήχου,
-52- κινητά τηλέφωνα,
-7- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,
-8- δίκυκλες μοτοσικλέτες, εκ των οποίων οι -3- καταγγελθείσες ως κλεμμένες,
-9- ηλεκτρικά πατίνια,
-2- ποδήλατα &
-30- κιλά μέταλλα-χαλκό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα