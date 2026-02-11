Ιωάννινα: Δράστης δάγκωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια σύλληψης
ΕΛΛΑΔΑ
Ιωάννινα Αστυνομικός

Ιωάννινα: Δράστης δάγκωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια σύλληψης

Το τραύμα δεν ήταν επιφανειακό, γεγονός που δημιούργησε φόβους για πιθανή μετάδοση σοβαρού νοσήματος

Ιωάννινα: Δράστης δάγκωσε αστυνομικό κατά τη διάρκεια σύλληψης
Eπίθεση σε βάρος αστυνομικού σημειώθηκε κατά τη διάρκεια υπηρεσιακού καθήκοντος στα Ιωάννινα.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός στα Ιωάννινα, την ώρα που προχωρούσε στη σύλληψη ατόμου έπειτα από έγκληση, δέχθηκε βίαιη επίθεση, με τον δράστη να τον δαγκώνει στο χέρι, προκαλώντας του σοβαρό τραύμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαννίνων, το τραύμα δεν ήταν επιφανειακό, γεγονός που δημιουργεί φόβους για πιθανή μετάδοση σοβαρού νοσήματος.

Πέρα από τον τραυματισμό και τη σωματική ταλαιπωρία, ο αστυνομικός καλείται πλέον να υποβάλλεται σε διαρκείς ιατρικές εξετάσεις και παρακολούθηση, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο μετάδοσης ασθένειας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του.

Η Ένωση εξέφρασε και τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση και δήλωσε ότι βρίσκεται στο πλευρό του αστυνομικού, παρέχοντας κάθε δυνατή στήριξη.

