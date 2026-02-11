Σήμερα απολογούνται ο «Πρόεδρος» και ο «Πούτιν» για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων

Οι δύο αδελφοί που φέρονται ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης περνούν το κατώφλι της ανακρίτριας – Ήδη δύο προφυλακίσεις από την πρώτη ομάδα κατηγορουμένων