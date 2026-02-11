Σήμερα απολογούνται ο «Πρόεδρος» και ο «Πούτιν» για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων
Σήμερα απολογούνται ο «Πρόεδρος» και ο «Πούτιν» για το κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων
Οι δύο αδελφοί που φέρονται ως ηγετικά στελέχη της οργάνωσης περνούν το κατώφλι της ανακρίτριας – Ήδη δύο προφυλακίσεις από την πρώτη ομάδα κατηγορουμένων
Ενώπιον της 33ης ανακρίτριας απολογούνται σήμερα οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων και είναι γνωστοί με τα προσωνύμια «Πρόεδρος» και «Πούτιν», στο πλαίσιο της πολύκροτης υπόθεσης που εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας.
Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 48 και 46 ετών, τα οποία σύμφωνα με τη δικογραφία διηύθυναν εγκληματική οργάνωση με πολυετή δράση και διεθνείς διασυνδέσεις. Η απολογία τους αναμένεται να κρίνει την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πρώτη ομάδα κατηγορουμένων.
Σε ορισμένους επιβλήθηκε επιπλέον η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.
Το κύκλωμα φέρεται να διέθετε πλήρως εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, καθώς και δίκτυο αποθηκών και ειδικών μηχανημάτων για την παραγωγή και συσκευασία τσιγάρων με πλαστά σήματα καπνοβιομηχανιών.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής όπλων, καθώς και πλημμελήματα.
Ο αδερφός του, ο οποίος ήταν γνωστός ως «Πρόεδρος», είχε αναπτύξει νόμιμη (;) δραστηριότητα στη ναυτιλία και συγκεκριμένα στη μεταφορά πετρελαίου. Οι δυο τους ήταν τα «κεφάλια» των τσιγαράδων και επικοινωνούσαν μόνο με δύο υφισταμένους τους και με κανέναν άλλον, ώστε να μειώσουν στο ελάχιστο την πιθανότητα να συνδεθούν με τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.
Όλα αυτά, βέβαια, φρόντιζαν να τα μεταβιβάζουν σε στενούς συγγενείς τους, ώστε να μη φαίνεται κάτι στο όνομά τους.
Ταυτόχρονα, ελέγχονται περισσότεροι από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ αναμένεται να γίνει δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων.
Μόνο τον Νοέμβριο έχει διαπιστωθεί ότι έκανε 30 αναζητήσεις, ενώ για τις υπηρεσίες του έπαιρνε 500 ευρώ τον μήνα.
Πρόκειται για δύο αδέλφια, ηλικίας 48 και 46 ετών, τα οποία σύμφωνα με τη δικογραφία διηύθυναν εγκληματική οργάνωση με πολυετή δράση και διεθνείς διασυνδέσεις. Η απολογία τους αναμένεται να κρίνει την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πρώτη ομάδα κατηγορουμένων.
Δύο προφυλακίσεις και περιοριστικοί όροιΚατά τις χθεσινές απολογίες της πρώτης ομάδας, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκιση δύο κατηγορουμένων, ενώ εννέα ακόμη αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Σε ορισμένους επιβλήθηκε επιπλέον η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και χρηματική εγγύηση.
Παραγωγή 8 εκατ. τσιγάρων τον μήναΣύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η οργάνωση είχε τη δυνατότητα να παράγει σχεδόν 8 εκατομμύρια τσιγάρα μηνιαίως, τα οποία διοχετεύονταν στο εξωτερικό, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα παράνομα κέρδη να ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα.
Το κύκλωμα φέρεται να διέθετε πλήρως εξοπλισμένες παράνομες μονάδες παραγωγής σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, καθώς και δίκτυο αποθηκών και ειδικών μηχανημάτων για την παραγωγή και συσκευασία τσιγάρων με πλαστά σήματα καπνοβιομηχανιών.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κακουργηματικές κατηγορίες για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διευκόλυνση εγκληματικής οργάνωσης, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης και διακεκριμένη περίπτωση παράνομης κατοχής όπλων, καθώς και πλημμελήματα.
Ο «Πούτιν» και ο «Πρόεδρος»Ο «Πούτιν», λοιπόν, είχε καταφέρει να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά δομημένο δίκτυο, το οποίο λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή, με επιχειρησιακό κέντρο που όλο το 24ωρο επιτηρούσε όλη την αλυσίδα παραγωγής.
Ο αδερφός του, ο οποίος ήταν γνωστός ως «Πρόεδρος», είχε αναπτύξει νόμιμη (;) δραστηριότητα στη ναυτιλία και συγκεκριμένα στη μεταφορά πετρελαίου. Οι δυο τους ήταν τα «κεφάλια» των τσιγαράδων και επικοινωνούσαν μόνο με δύο υφισταμένους τους και με κανέναν άλλον, ώστε να μειώσουν στο ελάχιστο την πιθανότητα να συνδεθούν με τη διακίνηση λαθραίων τσιγάρων.
Ξέπλυμα χρήματος σε αγορές ακινήτωνΣτο στόχαστρο της ΔΑΟΕ έχουν μπει οι αγορές τουλάχιστον επτά ακινήτων σε ολόκληρη την Ελλάδα, τα οποία τα αρχηγικά μέλη είχαν αγοράσει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Βίλες με πισίνες και μονοκατοικίες σε νότια και βόρεια προάστια, ενώ ο «Πούτιν» με τον «Πρόεδρο» είχαν αδυναμία και στα νησιά, όπου αποκτούσαν ακίνητη περιουσία.
Όλα αυτά, βέβαια, φρόντιζαν να τα μεταβιβάζουν σε στενούς συγγενείς τους, ώστε να μη φαίνεται κάτι στο όνομά τους.
Ταυτόχρονα, ελέγχονται περισσότεροι από 400 τραπεζικοί λογαριασμοί, μεταξύ των οποίων και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ αναμένεται να γίνει δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων.
Αστυνομικός κατηγορούμενοςΈνας αστυνομικός είναι ανάμεσα στους 13 κατηγορουμένους, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι πληκτρολογούσε πινακίδες κυκλοφορίας οχημάτων που του είχαν δώσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.
Μόνο τον Νοέμβριο έχει διαπιστωθεί ότι έκανε 30 αναζητήσεις, ενώ για τις υπηρεσίες του έπαιρνε 500 ευρώ τον μήνα.
Το μήνυμα στον ΈντικΗ εγκληματική οργάνωση του «Πούτιν» αποτελούσε τον μεγάλο ανταγωνιστή του «Έντικ» σε ό,τι έχει να κάνει με το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Όπως έγραφε προ ημερών το protothema.grαξιωματικοί της ΔΑΟΕ έστειλαν μήνυμα στον ομογενή από την Ουκρανία λέγοντας το εξής: «Παραδώσου όσο προλαβαίνεις. Έρχεται η ώρα σου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα