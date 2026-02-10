To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
ΑΣΕΠ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΣΕΠ – 19ΓΔ/2025, τα αποτελέσματα για το ΥΠΕΝ
Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για την πλήρωση οριζόντιας θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της προκήρυξης 19ΓΔ/2025.
Συγκεκριμένα, το 2ο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (2ο ΕΙ.Σ.Ε.Π.) ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής για τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών του Υπουργείου, η οποία εντάσσεται στην Ομάδα Β΄ και φέρει τον κωδικό Β΄23.
Η διαδικασία υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 84 έως 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύουν, και αφορά συνολικά 24 οριζόντιες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης σε Υπουργεία της δημόσιας διοίκησης.
Παράλληλα, το ΑΣΕΠ επισημαίνει ότι η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης επιλογής σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την ενίσχυση της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικής στελέχωσης καίριων θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο.
Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση και να δείτε τους πίνακες.
