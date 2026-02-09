To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Σύλληψη καταζητούμενου αλλοδαπού στην Κακαβιά με βαριές καταδίκες
Σύλληψη καταζητούμενου αλλοδαπού στην Κακαβιά με βαριές καταδίκες
Αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον άνδρα κατά τη διάρκεια ελέγχου
Αστυνομικοί του Τμήματος Διαβατηριακού Ελέγχου Κακαβιάς προχώρησαν στη σύλληψη αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν σοβαρές ποινικές αποφάσεις.
Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών σε κάθειρξη 19 ετών και χρηματική ποινή ύψους 70.000 ευρώ για τα αδικήματα της σωματεμπορίας, της εκβίασης και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Επιπλέον, εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Πλημμελειοδικών Αθηνών για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί.
Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών σε κάθειρξη 19 ετών και χρηματική ποινή ύψους 70.000 ευρώ για τα αδικήματα της σωματεμπορίας, της εκβίασης και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση.
Επιπλέον, εις βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από τον Ανακριτή Πλημμελειοδικών Αθηνών για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα