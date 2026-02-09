Βρέφος 30 ημερών με RSV σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Παίδων
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» Αγλαΐα Κυριακού RSV

Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διασωλήνωσή του και δίνουν μάχη για να κρατήσουν το μωρό στη ζωή

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 30 ημερών, το οποίο δίνει μάχη για τη ζωή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», έχοντας προσβληθεί από τον εποχικό ιό RSV.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το βρέφος εισήχθη κατά τη χθεσινή εφημερία του νοσοκομείου σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση διασωλήνωσή του, καθώς η κλινική του εικόνα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Το κοριτσάκι παραμένει νοσηλευόμενο στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται πολύ κρίσιμη, ενώ το ιατρικό προσωπικό παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Η λοίμωξη από RSV εκδηλώνεται συνήθως με μια σειρά συμπτωμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν ρινική καταρροή και απόφραξη, συχνά με παχύρρευστη βλέννα, πυρετό, άρνηση σίτισης, καθώς και αίσθημα αδυναμίας και έντονη κόπωση.

Στα πολύ μικρά βρέφη, ωστόσο, η εικόνα μπορεί να είναι πιο ύπουλη, καθώς ενδέχεται να εμφανιστούν μόνο ευερεθιστότητα, μειωμένη δραστηριότητα ή ακόμη και επεισόδια άπνοιας, χωρίς άλλα εμφανή σημάδια της λοίμωξης.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Φυσικές καταστροφές: Όταν η έγκαιρη πρόληψη προσφέρει προστασία

Η Ελλάδα δοκιμάζεται όλο και συχνότερα από πυρκαγιές, πλημμύρες και σεισμούς. Η γνώση, η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Γιατί απέναντι στο απρόβλεπτο της Φύσης, η ετοιμότητα είναι η μεγαλύτερη ασπίδα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

