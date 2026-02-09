Τι είναι η Τσικνοπέμπτη και τι συμβολίζει

Έθιμα της Τσικνοπέμπτης σε όλη την Ελλάδα

Τι συμβολίζει σήμερα η Τσικνοπέμπτη

Κάθε περιοχή της Ελλάδας διατηρεί τα δικά της ιδιαίτερα έθιμα, πέρα από το καθιερωμένο ψήσιμο κρεάτων.-Κέρκυρα: Κορφιάτικα Πετεγολέτσια στην Πιάτσα-Πάτρα: Το έθιμο της Γιαννούλας της Κουλουρούς-Σέρρες: Φωτιές και πηδήματα μετά το ψήσιμο-Κομοτηνή: Ανταλλαγή φαγώσιμων δώρων μεταξύ αρραβωνιασμένων-Θήβα: Ο βλάχικος γάμος έως την Καθαρά Δευτέρα-Ίος: Μασκαράδες με κουδούνια στη Χώρα-Πόρος: Το έθιμο με το μακαρόνι κάτω από το μαξιλάρι-Πελοπόννησος: Σφαγή χοιρινών και τοπικά εδέσματα-Σκόπελος: Κοινό γλέντι στην περιοχή ΠεύκοΣήμερα, η Τσικνοπέμπτη δεν είναι απλώς μια ημέρα φαγητού. Είναι μια γιορτή που ενώνει οικογένειες και φίλους, διατηρεί ζωντανή την παράδοση και γεμίζει τις πόλεις με μυρωδιές ψημένου κρέατος. Αποτελεί, ταυτόχρονα, έναν τρόπο να θυμόμαστε τη σημασία της κοινότητας και της χαράς μέσα από απλά, διαχρονικά έθιμα.