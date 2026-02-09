Τσικνοπέμπτη: Οι τιμές σε σουβλάκι, αρνί, μοσχάρι και λουκάνικα - Πόσο ακριβότερα θα πληρώσουμε φέτος το κρέας

Κάθε Τσικνοπέμπτη
Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την Τσικνοπέμπτη του 2026 και οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των βασικών κρεάτων.
Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το κόστος για αρνί, μοσχάρι, βόειο και λουκάνικα καταγράφει άνοδο που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνά το 30%.
Παράλληλα, αυξήσεις σημειώνονται και σε καθημερινά προϊόντα όπως το χοιρινό, οι κοτομπουκιές και το κοτόπουλο.
Σύγκριση τιμών κρεάτων – Τσικνοπέμπτη 2025 & 2026
Αρνί
Ελληνικό αρνί – τιμή κιλού
Τσικνοπέμπτη 2025: 10,80 €
Τσικνοπέμπτη 2026: 13,80 €
Αύξηση: 27,8%
Μοσχάρι
Μοσχάρι γάλακτος Ολλανδίας, κόντρα με οστό – τιμή κιλού
Τσικνοπέμπτη 2025: 17,89 €
Τσικνοπέμπτη 2026: 23,95 €