Τι καιρό θα κάνει την Τσικνοπέμπτη 12/2 - Σε δυτική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο τα περισσότερα φαινόμενα
Τι καιρό θα κάνει την Τσικνοπέμπτη 12/2 - Σε δυτική Ελλάδα και ανατολικό Αιγαίο τα περισσότερα φαινόμενα
Την Τσικνοπέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος στις περισσότερες περιοχές, δεν αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας - Βροχές και στην Αττική - Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και το Σαββατοκύριακο που Θα πραγματοποιηθούν καρναβαλικές εκδηλώσεις
Άστατος θα είναι ο καιρός όλης της εβδομάδας, καθώς αναμένονται έντονες βροχές και καταιγίδες που θα επηρεάσουν και το έθιμο του ψησίματος της Τσικνοπέμπτης.
Θα κυριαρχήσουν οι βροχές, οι νοτιάδες τις περισσότερες ημέρες, ενώ θερμοκρασιακά θα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα, όπως προβλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, σήμερα, Δευτέρα 9/2, θα επικρατήσει βροχερός καιρός σε όλη τη χώρα.
Περιμένουμε κοντά στο μεσημέρι προς απόγευμα να έρθουν βροχές, αρχικά στη δυτική χώρα και αργότερα και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα, μέχρι το δυτικό και βόρειο Αιγαίο. Εκτιμάται ότι θα έχουμε καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.
Το μοτίβο αυτό θα διατηρηθεί μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης και την Τσικνοπέμπτη περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Θα δούμε μια πρόσκαιρη βελτίωση την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα χαλάσει ξανά.
Οι άνεμοι γυρίζουν σε νοτιάδες και θα πνέουν από 5 με 6 έως και 7 μποφόρ. Σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία, στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα θα μείνει χαμηλά, ωστόσο θα δούμε μέχρι και 17 βαθμούς σε πολλές περιοχές και 18 στην Κρήτη.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 10-11, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 15-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 15, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14-16 βαθμούς, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.
Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά άνεμοι δυτικών κυρίως διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους έως νοτιοδυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και θα στραφούν σε δυτικούς.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν από αργά το απόγευμα και κυρίως αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα από δυτικές έως νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16-17 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ξεκινά βδομάδα με διαδοχικές κακοκαιρίες - Ο καιρός την ΤσικνοπέμπτηΕιδικότερα, με διαδοχικές κακοκαιρίες ξεκινά από σήμερα η εβδομάδα και αναμένεται να δούμε φαινόμενα σαν αυτά που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες, με μετατοπίσεις βαρομετρικών χαμηλών από την κεντρική Ευρώπη.
Θα κυριαρχήσουν οι βροχές, οι νοτιάδες τις περισσότερες ημέρες, ενώ θερμοκρασιακά θα είμαστε λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα, όπως προβλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, σήμερα, Δευτέρα 9/2, θα επικρατήσει βροχερός καιρός σε όλη τη χώρα.
Περιμένουμε κοντά στο μεσημέρι προς απόγευμα να έρθουν βροχές, αρχικά στη δυτική χώρα και αργότερα και στα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα, μέχρι το δυτικό και βόρειο Αιγαίο. Εκτιμάται ότι θα έχουμε καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού.
Το μοτίβο αυτό θα διατηρηθεί μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης και την Τσικνοπέμπτη περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Θα δούμε μια πρόσκαιρη βελτίωση την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα χαλάσει ξανά.
Οι άνεμοι γυρίζουν σε νοτιάδες και θα πνέουν από 5 με 6 έως και 7 μποφόρ. Σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία, στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα θα μείνει χαμηλά, ωστόσο θα δούμε μέχρι και 17 βαθμούς σε πολλές περιοχές και 18 στην Κρήτη.
Ο καιρός σήμεραΈως το πρωί βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα Βόρεια Επτάνησα, σε τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη δυτική και βόρεια χώρα, ενώ μετά το μεσημέρι θα επηρεαστούν προοδευτικά τα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, οι Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από αργά το βράδυ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, ενώ σημαντικά ύψη βροχόπτωσης αναμένονται στην Κέρκυρα, στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα στην Ανατολική Θεσσαλία. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και το βράδυ σε περιοχές της Θράκης (κυρίως στα βόρεια τμήματα) με χαμηλότερο υψόμετρο.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία -2 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 10-11, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 15-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 15, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14-16 βαθμούς, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.
Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά άνεμοι δυτικών κυρίως διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους έως νοτιοδυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και θα στραφούν σε δυτικούς.
Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν από αργά το απόγευμα και κυρίως αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα από δυτικές έως νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16-17 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς.
Ο καιρός την Τρίτη 10-02-2026Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων από αργά το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί, 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τοπικά τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 11-02-2026Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στα δυτικά και τα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα πιθανώς να είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Πέμπτη 12-02-2026Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.
Ο καιρός την Παρασκευή 13-02-2026Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα κεντρικά και νότια 6 με 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα