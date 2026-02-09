Εν ενεργεία δήμαρχος στη Ρωσία πίσω από τον εμπρησμό σε κατάστημα στα Χανιά

Ως υπόθεση οργανωμένης εγκληματικής δράσης με διεθνείς διασυνδέσεις αντιμετωπίζεται από τις διωκτικές αρχές ο εμπρησμός καταστήματος στην Αλμυρίδα Αποκορώνου Χανίων
, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Ιανουαρίου 2026.
Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της δικογραφίας, πρόκειται για εγκληματική οργάνωση με σαφή δομή, ιεραρχία ρόλων και εκβιαστικό σκοπό, με φερόμενο εντολέα πρόσωπο που κατέχει δημόσιο αξίωμα στη Ρωσία
.
Η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εκβιαστών και Εγκλημάτων Χανίων και αποκάλυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 02:30 έως 05:00 της 19ης Ιανουαρίου, μέλη της οργάνωσης προέβησαν σε εμπρηστική ενέργεια με χρήση εύφλεκτης ύλης σε κατάστημα αρχιτεκτονικής, το οποίο βρίσκεται εντός κατοικημένης και τουριστικής περιοχής. Από την πράξη προκλήθηκε κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, καθώς και σοβαρός και άμεσος κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές.
Από τη συνδυαστική αξιολόγηση στοιχείων – άρσεις απορρήτου επικοινωνιών, ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, εξέταση μαρτύρων, αλληλογραφία, αναζητήσεις σε πληροφοριακά συστήματα και αξιοποίηση ανοιχτών πηγών (OSINT) – οι αρχές κατέληξαν στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης.
Στην κορυφή της ιεραρχίας φέρεται να βρίσκεται αλλοδαπός υπήκοος, πρώην ανώτατο στέλεχος ομοσπονδιακού υπουργείου και μέλος κρατικών συμβουλίων στη Ρωσία, ο οποίος κατέχει και αυτοδιοικητικό αξίωμα ως δήμαρχος αστικής περιοχής
. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο συγκεκριμένος είχε τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, καθώς προκάλεσε με δόλο την απόφαση τέλεσης του εμπρησμού, δίνοντας σαφή εντολή για την εκτέλεση της πράξης ως μέσο πίεσης.
Ως άμεσος συνεργός εμφανίζεται άτομο που ανέλαβε την υλική και επιχειρησιακή υποστήριξη της ενέργειας. Προμήθευσε την εύφλεκτη ύλη, καθοδήγησε τους φυσικούς αυτουργούς και τους οδήγησε στο σημείο για κατόπτευση, γνωρίζοντας πλήρως τον σκοπό τέλεσης του εγκλήματος.
Φυσικοί αυτουργοί
της εμπρηστικής επίθεσης ήταν δύο νεαρά άτομα,
τα οποία λειτούργησαν ως εκτελεστικά όργανα της οργάνωσης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, δεν είχαν προσωπικό κίνητρο για την τέλεση της πράξης και ενήργησαν αποκλειστικά κατόπιν εντολής και έναντι χρηματικής αμοιβής.
Ο λόγος του εμπρησμού
Κίνητρο της εγκληματικής δράσης, σύμφωνα με το διαβιβαστικό, ήταν ο εκβιασμός γυναίκας υπηκόου Ρωσίας με σκοπό τη μεταβίβαση μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Η εμπρηστική επίθεση σε γειτονικό κατάστημα επιλέχθηκε ως μοχλός πίεσης, ώστε να σταλεί σαφές μήνυμα εκφοβισμού.
Η υπόθεση οδήγησε σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Χανιά και Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή της ΟΠΚΕ και παρουσία τεσσάρων δικαστικών λειτουργών. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι, ενώ κατασχέθηκαν ρουχισμός και λοιπά πειστήρια που συνδέονται άμεσα με την εμπρηστική ενέργεια.
Η δικογραφία σχηματίστηκε για τα αδικήματα της συγκρότησης και δράσης εγκληματικής οργάνωσης, της ηθικής αυτουργίας σε εμπρησμό, της άμεσης συνέργειας και της τέλεσης εμπρησμού με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές.
Οι έρευνες συνεχίζονται για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή προσώπων και για την πλήρη χαρτογράφηση της οικονομικής και επιχειρησιακής διάστασης της υπόθεσης.