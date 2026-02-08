Διδυμότειχο: Άγγιξε τα 6,50 μέτρα η στάθμη του νερού στο Πύθιο, συστάσεις για την αποφυγή των πλημμυρισμένων περιοχών

Το όριο συναγερμού που είναι στα 5,80 μέτρα έχει ξεπεραστεί κατά πολύ -Τι λέει ο δήμαρχος της περιοχής