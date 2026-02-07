Σε επιφυλακή το Πύθιο: Τεχνητή εκτόνωση υδάτων από τον Δήμο Διδυμοτείχου λόγω αυξημένης στάθμης από τα βουλγαρικά φράγματα
ΕΛΛΑΔΑ
Διδυμότειχο

Σε επιφυλακή το Πύθιο: Τεχνητή εκτόνωση υδάτων από τον Δήμο Διδυμοτείχου λόγω αυξημένης στάθμης από τα βουλγαρικά φράγματα

Ενημερώθηκαν οι κάτοικοι και οι αγρότες για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας

Σε επιφυλακή το Πύθιο: Τεχνητή εκτόνωση υδάτων από τον Δήμο Διδυμοτείχου λόγω αυξημένης στάθμης από τα βουλγαρικά φράγματα
5 ΣΧΟΛΙΑ
Σε τεχνητή εκτόνωση των πιέσεων που δέχεται η περιοχή του Πυθίου από τον πολύ μεγάλο υδάτινο όγκο που εισέρχεται από τα υπερχειλισμένα φράγματα της Βουλγαρίας, θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα ο δήμος Διδυμοτείχου.

Περιγράφοντας την κατάσταση ο δήμαρχος Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου δηλώνει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως με τη στάθμη του νερού να ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία αγγίζοντας ήδη τα 5.82 μ. -διευκρινίζοντας πως το όριο επιφυλακής είναι στα 4.80 και του συναγερμού στα 5..80 - θα προχωρήσουν στο άνοιγμα των θυροφραγμάτων της περιοχής.

«Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε ο μεγάλος όγκος υδάτων από τα φράγματα της Βουλγαρίας δεν έχει φτάσει ακόμη. Παραμένουμε στο σημείο (σ.σ. στο Πύθιο) παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου και στην επόμενη ώρα θα γίνει η τεχνητή εκτόνωση από την οποία σε πρώτη φάση εκτιμάμε πως θα πλημμυρίσουν περίπου 5.500 στρέμματα στον κάμπο Πυθίου-Ρηγίου-Σοφικού».

Σημειώνει πως εγκαίρως έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι και οι αγρότες της περιοχής για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας, όπως να αποφεύγουν την προσέγγιση των προαναφερθέντων περιοχών στις οποίες υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμύρας, να απομακρύνουν ζώα και αγροτικά μηχανήματα σε ασφαλείς τοποθεσίες και να επικοινωνούν με τις Αρχές για οποιοδήποτε επείγον περιστατικό .
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

To ξενοδοχειακό συγκρότημα που επενδύει στους ανθρώπους του

Στην Παλαιόχωρα Χανίων, το BEYOND Luxury Retreat εισάγει μια σπάνια καινοτομία στην ελληνική φιλοξενία, δημιουργώντας αυτόνομο κτίριο διαμονής προσωπικού στο κέντρο του συγκροτήματος, με ίδια θέα και ποιότητα χώρου με τους φιλοξενούμενους!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης