Ακατάλληλο το νερό της Αίγινας: Σε απόγνωση οι κάτοικοι, «ζεσταίνουμε εμφιαλωμένα νερά για να πλενόμαστε», βίντεο

Δύσκολη η καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού εδώ και περίπου δύο μήνες

Εδώ και περίπου δύο μήνες, η καθημερινότητα των κατοίκων της Αίγινας έχει ανατραπεί, καθώς μετά τη βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό το νερό που ρέει στις βρύσες του νησιού δεν θεωρείται ασφαλές για καμία χρήση.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του OPEN, κάτοικοι της Αίγινας περιέγραψαν τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνουν, καθώς αναγκάζονται να χρησιμοποιούν ακόμη και εμφιαλωμένο νερό για βασικές ανάγκες, όπως το πλύσιμο των χεριών τους.

Η κυρία Μάρθα κάτοικος του νησιού καταγγέλει ότι «αμέσως μετά τις γιορτές εμφάνισα πρόβλημα στο μάτι. Πήγα στο Κέντρο Υγείας και μου είπαν ότι έχω μικροβιακή φλεγμονή. Είναι ξεκάθαρα από το νερό. Όσο και να προσέχουμε [...]. Έναν μήνα από τις 17 Δεκεμβρίου που χάλασε ο αγωγός δεν μας είχαν ειδοποιήσει ότι το νερό αυτό δεν πρέπει να το χρησιμοποιούμε. 12 Ιανουαρίου είχαμε ανακοινώσεις χωρίς λεπτομέριες. Είναι τραγικό πως κάνουμε μπάνιο. Ζεσταίνουμε εμφιαλωμένα νερά και με κανάτες προσπαθούμε να πλυθούμε», λέει χαρακτηριστικά.

«Όλη αυτή η κατάσταση προσβάλλει την αξιοπρέπειά μας», πρόσθεσε στη συνέχεια αναφορικά με την διανομή εμφιαλωμένων νερών στην οποία προχώρησε χθες ο δήμος. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν υπάρχει αυτεπάγγελτη παρέμβαση εισαγγελέα», πρόσθεσε τονίζοντας ότι οι 10 εξάδες νερού που διανεμήθηκαν δεν επαρκούν για τις ανάγκες των κατοίκων, ενώ πολλοί ηλικιωμένοι δεν είχαν καν τη δυνατότητα να μεταβούν στο σημείο και να μεταφέρουν τα μπουκάλια.


Ολόκληρη η ανακοίνωση του δήμου Αίγινας

«Σας ενημερώνουμε ότι αύριο, Σάββατο 7 Φεβρουαρίυ 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, θα πραγματοποιηθεί διανομή εμφιαλωμένου νερού για όλους τους πολίτες στον δημοτικό χώρο στην Όμορφη Εκκλησιά».

