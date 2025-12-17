Βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας, από γεωτρήσεις η υδροδότηση του νησιού
Σύμφωνα με τον Δήμο, το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση ενώ η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν

Βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας έχει ως αποτέλεσμα να διακοπεί η σύνδεση με την ΕΥΔΑΠ και η τροφοδότηση του δικτύου στο νησί να γίνεται με γεωτρήσεις.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο δήμος Αίγινας. Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης πραγματοποιείται προσωρινά από τις γεωτρήσεις του Δήμου.

Σύμφωνα με τον Δήμο, η ανάδοχος εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και διερευνά το πρόβλημα, προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη το συντομότερο δυνατόν.

Ταυτόχρονα, το νερό που παρέχεται δεν είναι κατάλληλο για πόση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για οικιακές χρήσεις (καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π).

«Ο Δήμος Αίγινας παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και θα ενημερώνει τους πολίτες για ό,τι νεότερο προκύψει. Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία όλων» καταλήγει η ανακοίνωση.

