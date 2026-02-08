Ένοχος για τον θάνατο τριών ανθρώπων, αθώος για επικίνδυνη οδήγηση ο οδηγός της καραμπόλας στην Εγνατία

Το δυστύχημα είχε γίνει τον Αύγουστο του 2025 – Στον υπαίτιο αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά, ωστόσο οδηγήθηκε εκ νέου στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο δεν έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση που άσκησε